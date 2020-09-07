Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4653
  • 8,8337
  • 463.294
  • 1097.09
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Çocuklarda enfeksiyon belirtilerine dikkat!
07 Eylül 2020 Pazartesi 17:39 | Son Güncelleme:

Çocuklarda enfeksiyon belirtilerine dikkat!

Çocuklarda enfeksiyon belirtilerine dikkat!
IHA

Çocukluk çağında enfeksiyonların daha sık görüldüğünü belirten uzmanlar, enfeksiyonların bağışıklık sistemi ile azalacağını söyledi.Peki, çocuklarda enfeksiyonun belirtileri nelerdir? İşte enfeksiyonun sebepleri ve tedavisi hakkında merak edilenler...

Özellikle kış aylarında çocuklarda enfeksiyon hastalığı kaçınılmazdır. Çocukları çocukluk çağı enfeksiyonlarından korumada erken tanı ve tedavinin önemli olduğunu belirten uzmanlar, enfeksiyona karşı yapılması gerekenleri anlattı. Enfeksiyon belirtileri ve sebepleri haberimizde.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Yeşim Çınar Yakar, Çocukluk çağı enfeksiyonlarının tanı ve tedavisi hakkında bilgiler verdi. 

Yenidoğan döneminden ergenliğe ve tüm çocukluk çağı boyunca yaşına özgü çeşitli sorunların çocuk sağlığını tehdit ettiğini belirten Uzm. Dr. Yeşim Çınar Yakar, şu bilgileri verdi:

"Çocukluk çağında enfeksiyon hastalıkları daha sık görülür. Zamanla gelişen bağışıklık sistemi sayesinde enfeksiyon hastalıkları azalır. Yaşlılık ile birlikte bağışıklık sistemi de yaşlandığından tekrar enfeksiyonlarda artış görülür. Bağışıklık sistemi; kötü beslenme, olumsuz çevre şartları, uykusuzluk, aşırı yorgunluk ve stresle beraber zayıflar. Enfeksiyon, yetişkin insanlarda görüldüğü kadar çocuklarda da sıkça görülen hastalıklar arasındadır."

İLK DÖRT YAŞA DİKKAT!

İlk 4 yaş döneminin çocukların sık enfeksiyona yakalandıkları bir dönem olduğunu kaydeden Yeşim Çınar Yakar, şu şekilde konuştu:

"Üst solunum yolu enfeksiyonları, nezle, grip, bronşit, bronşiyolit, zatürre, rotavirüs ishalleri ve diğer ishalli hastalıklar bu dönemde sıkça görülür. Bunların dışında en sık doktora başvuru sebebi olan ise ateşli hastalıklardır. Bu sağlık sorunları yakından tetkik ve takip edilmektedir. Aşıyla korunabilen hastalıklara karşı bilgi verilmekte ve özel durumlar için çocuklara özel aşı takvimleri düzenlenmektedir. Çocuklarınızı bu hastalıklardan korumak için, yenidoğandan itibaren tüm aşılarını yaptırın. Ellerini düzenli ve sık yıkamasını sağlayın. Düzenli ve dengeli beslenmesini sağlayan. Yeterli miktarda sıvı tükettirin. Yeterli ve düzenli uyku uyumasını sağlayın. Sigara dumanından uzak tutun. Mecbur kalmadıkça kalabalık mekanlardan uzak tutun. Hasta kişi ve çocuklara yaklaştırmayın. Mevsimine uygun giydirin. Düzenli spor yaptırın. Stresten uzak durmasını sağlayın. Bunun yanı sıra ise mutlaka hastalık belirtileri olmazsa bile belirli periyotlarda bir uzman doktor tarafından muayene edilmesi ortaya çıkabilecek sağlık sorunları öncesi tanı ve tedavi de önemli rol oynar." 
MHP lideri Bahçeli: Yunanistan'ın konuşmadan ve uzlaşmadan kaçması haydutluktur
Macron aslında kim?
Para dolu çantayı alarak kaçtı: Ankara'da 4,5 milyon liralık hırsızlık
Galatasaray'ın yeni orta sahası İstanbul'a geldi
Netflix 'Minnoşlar'ı yayından kaldırdı
AB'de kutsal değerlere hakaret ifade özgürlüğü mü?

AB'de kutsal değerlere hakaret ifade özgürlüğü mü?

Apartman görevlisinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 200 ki�

Apartman görevlisinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 200 kişi karantinaya alındı

Yıllar önce güzelleşmek için neler yapılıyordu?

Yıllar önce güzelleşmek için neler yapılıyordu?

Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına yeniden başland&#

Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına yeniden başlandı