Çocuklarda enfeksiyon belirtilerine dikkat!

Özellikle kış aylarında çocuklarda enfeksiyon hastalığı kaçınılmazdır. Çocukları çocukluk çağı enfeksiyonlarından korumada erken tanı ve tedavinin önemli olduğunu belirten uzmanlar, enfeksiyona karşı yapılması gerekenleri anlattı. Enfeksiyon belirtileri ve sebepleri haberimizde.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Yeşim Çınar Yakar, Çocukluk çağı enfeksiyonlarının tanı ve tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Yenidoğan döneminden ergenliğe ve tüm çocukluk çağı boyunca yaşına özgü çeşitli sorunların çocuk sağlığını tehdit ettiğini belirten Uzm. Dr. Yeşim Çınar Yakar, şu bilgileri verdi:

"Çocukluk çağında enfeksiyon hastalıkları daha sık görülür. Zamanla gelişen bağışıklık sistemi sayesinde enfeksiyon hastalıkları azalır. Yaşlılık ile birlikte bağışıklık sistemi de yaşlandığından tekrar enfeksiyonlarda artış görülür. Bağışıklık sistemi; kötü beslenme, olumsuz çevre şartları, uykusuzluk, aşırı yorgunluk ve stresle beraber zayıflar. Enfeksiyon, yetişkin insanlarda görüldüğü kadar çocuklarda da sıkça görülen hastalıklar arasındadır."

İLK DÖRT YAŞA DİKKAT!

İlk 4 yaş döneminin çocukların sık enfeksiyona yakalandıkları bir dönem olduğunu kaydeden Yeşim Çınar Yakar, şu şekilde konuştu: