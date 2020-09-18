Çocuklarda diş temizliği ne zaman başlamalı?

Çocuklarda diş bakımı anne babalar tarafından araştırılıyor. Çocukların dişlerinin ağızda ilk görülmesinin ardından bakımlarının yapılması gerektiği uzmanlar tarafından öneriliyor. Çocuklarda diş bakımının çok dikkatli ve hassas bir şekilde yapılması gerektiğini ifade eden uzmanlar, ilk diş hekimi ziyaretinin 1 yaşından önce olmasını tavsiye etti. İşte çocuklarda diş temizliğinde bilinmesi gerekenler...

İHA'ya açıklamalarda bulunan Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Sedef Arslan Aksoy, ön dişler ilk çıktığı zaman gazlı bez veya tülbentle temizlenmesi gerektiğini belirterek şu bilgileri verdi:

“İlk diş ağızda görüldüğü andan itibaren çocuklarımızın dişlerini fırçalamaya başlamalıyız. Tabii ki bu sadece ön dişler çıktığından itibaren fırçalama şeklinde değil, temiz bir gazlı bez veya tülbent diş yüzeylerini temizlemek şeklinde olmalıdır. Arka dişler çıktıktan sonra da diş fırçası kullanımına geçebiliriz. İlk diş hekimi ziyaretinin 1 yaşından önce olmasını tavsiye ediyoruz. Ebeveynler çocuklarını 1 yaşından önce mutlaka çocuk diş hekimlerine götürmeliler. Bu muayenede ki amaç çocuklara bir tedavi uygulamak değil, asıl amacımız ebeveynleri bilgilendirmektir.”

“DİŞ MACUNLARI FLORÜR İÇERMELİDİR”



Diş fırçası ve macunu seçilirken çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Çocuk Diş Hekimi Uzmanı Sedef Arslan Aksoy, florürlü diş macunlarının tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Diş fırçalarının küçük başlıklı olması gerektiğini söyleyen Aksoy, konuyla ilgili olarak önerilerini şöyle sıraladı:

“Türk Pedodonti Derneği, 0-3 yaşta macun kullanımını önermektedir. Bu macun kullanımı fırça üzerine sürüntü şeklinde veya pirinç tanesi kadar kullanılmalıdır.

3 yaşından sonra ise bezelye tanesi büyüklüğünde macun kullanımı önerilmektedir. Diş fırçasının kılları sert ve çocukların diş etlerini acıtacak şekilde olmamalıdır.

Küçük başlıklı diş başlığı kullanılmalıdır. 3 yaşından sonra elektrikli diş fırçası kullanımına geçilebilir.

Son dönemlerde florürün zararlı olduğuna dair çeşitli söylentiler ortaya çıkmıştı. Fakat bu söylentiler tamamen asılsızdır.

Diş macunları florür içermelidir. 0-3 yaş grubunun yutkunma ve tükürme refleksinin gelişmemesine rağmen dişlerinin florürlü macunla fırçalanması gerekir. 0-3 yaşa arasında 500 ppm, 3-6 yaş arasında 1000 ppm, 6 yaş sonrası ise 1450 ppm flor içeren diş macunları kullanılmalıdır.

Florür 50 yıla aşkındır gelişmiş ülkelerde diş çürüğünün engellenmesinde kullanılan bir maddedir.

Kesinlikle topikal olarak uygulanan şekliyle toksik bir madde değildir.”

“MOTOR BECERİLERİ GELİŞENE KADAR DİŞ FIRÇALAMA EBEVEYN TARAFINDAN YAPILMALIDIR”



Diş fırçalamanın belli bir yaşa kadar ebeveyn tarafından yapılması gerektiğini belirten Sedef Arslan Aksoy, diş çürüklerinin çocuklarla bazı problemlere yol açabileceğini söyledi.

Erken yaşta başlayan ve düzenli olarak devam edilen kontroller sayesinde, çocuklardaki diş hastalıklarının önleneceğinin altını çizen Aksoy,