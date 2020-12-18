Çocuklarda dikkat ve algı sorununun sebepleri

Uzaktan eğitim alan çocuklarda dikkat, algı ve öğrenim sorunları aileler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.



Uzman Psikolog Kerime Begüm Özkaya, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan çocuklarda dikkat, algı ve öğrenim sorunlarının yaşandığını söyledi.

DHA'da yer alan habere göre Uzman Psikoloğu Kerime Begüm Özkaya, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ikinci kez devreye sokulan uzaktan eğitimin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri hakkında uyarılarda bulundu.

HAREKETSİZ KALAN ÇOCUKLARDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR

Pandemi süreciyle birlikte başlanan uzaktan eğitimle çocuklarda özellikle öğrenim konusunda problemler yaşandığını söyleyen Özkaya, şu bilgileri verdi:

"İçinde bulunduğumuz pandemi süreci içerisinde vaka sayılarındaki artış sebebiyle eğitimler online olarak devam ediyor. Bu durumda evlerinde hareketsiz kalan çocuklarda, özellikle bilişsel olarak dikkat, algı ve öğrenmelerinde sorunlar yaşanmaya başlandı. Bilgisayar başında sürekli hareketsiz kalan çocukların psikomotor gelişimi de olumsuz etkilenmekte. Büyük kas motor becerileri yani koşma, ayakta durma, yürüme gibi becerilerinde; küçük kas motor gelişimi olan yazma, tutma, kavrama, çizme, yapıştırma gibi becerileri olumsuz etkilendiği bilinmekte. Çünkü okula giden çocuklar arkadaşlarıyla oyun oynayarak veya derste öğretmenin söylediği şeyleri yazarak, çizerek daha interaktif bir haldeyken ne yazık ki şu an tam tersi durumdalar. Aynı zamanda arkadaşlarıyla iletişim halinde olamayan çocukların duyusal becerilerinde de sıkıntılar yaşanıyor. Çocuk duygularını farkında olma, yönetme, başkalarının duygularını anlama ve empati gösterme yeteneklerini zamanla kaybetmeye başlıyor. Fakat içinde bulunduğumuz pandemi süreci içerisinde vaka sayılarındaki artış sebebiyle eğitimler online olarak devam etmekte. Bu durum hem olumlu hem de olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Olumlu olarak, aileler çocuklarının derslerini daha iyi kontrol edebilmekte, birlikte ders dinlerken çocuklarına eşlik etmektedir. Olumsuz olarak da ne yazık ki anlamada güçlük, ders konusunda ilgisizlik ve isteksizlik, dikkat dağınıklığı ve bilgisayar başında ders dışında oyun, video gibi şeyleri izleme istediği oluşturmaktadır."