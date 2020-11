Çocuklarda deprem travmasını engellemenin yolları

İzmir'de yıkıma yol açan deprem şüphesiz en çok çocukları etkiledi. Çocukları depremin yaratacağı travmadan kurtarmak için öneriler sıralayan Uzman Psikolog Nurcihan Körpe, "Çocukla daha fazla ve kaliteli zaman geçirmeye dikkat etmemiz gerekiyor." dedi. Deprem travması konusunda yapılması gerekenler haberimizde...

DHA'da yer alan habere göre Manisa, Elazığ ve son olarak İzmir'de yıkıma yol açan deprem, çocukların ruh sağlığını da olumsuz etkiliyor. Uzmanlara göre depremi birebir yaşayan ya da yalnızca medya kanalları aracılığıyla deprem bölgesinde yaşanan travmayı gören çocuklar, depremin nasıl gerçekleştiğini zihinlerinde işleyemiyor. Uzmanlara göre belirsizlik, çocuklarda endişe ve kaygı yaratabileceği gibi kalıcı sorunlara da yol açabiliyor.

OLUMSUZ ETKİLENEN ÇOCUKLARIN GÖSTEREBİLECEĞİ BELİRTİLER

Uzman Psikolog Nurcihan Körpe, çocukların yaşadığı olumsuzluklardan bahsederek, şu bilgileri verdi:

"Çocuklar deprem sonrasında olup biteni algılayamayabiliyor. Yaşadıklarını tepki yoluyla belli ediyorlar. Ne tepki verebilirler? Altlarını ıslatabilirler. Büyüklerine karşı bağımlılık geliştirebilirler. Hani derler ya 'annesinin eteğinden dibinden ayrılmıyor' diye, bunu yapabilirler. Uyku sorunu yaşayabilirler. Oyun yoluyla bunu belli edebilirler. Ya da daha fazla durgunluk yaşayıp içine kapanabilirler. Öfke nöbeti yaşayabilirler. Her çocuğun aynı tepkiyi vermesini beklemek ise yanlış bir davranış olacaktır. Çünkü her birey nasıl farklıysa, her olaya nasıl farklı tepki veriyorsa, çocuk da farklı tepki verir. Kimi çocuk bunu oyun yoluyla belli eder, kimi çocuk daha da içine kapanıp durgunlaşabiliyor."