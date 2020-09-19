Çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği birlikte görülebilir

Çocuklarda boy uzaması, ağırlık artışı, yürüme ve konuşmaya başlamak gibi fonksiyonlar anne babalar tarafından takip ediliyor. Çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği hakkında bilgiler veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Adnan Sarı, “Çocuğun standart büyüme eğrilerinin altında veya üstünde olması veya eğer daha önceki ölçümleri varsa, çocuğun kendi gelişim eğrisinde duraklama olması uyarıcı olmalıdır. Bu durumlarda beslenme bozukluğu, genetik problemle, hormonal bozukluklar, sindirim problemleri veya kronik enfeksiyon açısından inceleme yapılması gereklidir.” dedi.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Adnan Sarı çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği hakkında bilgi verdi.

"ÇOCUKLARDA VÜCUT AĞIRLIĞI, BOY UZUNLUĞU RUTİN OLARAK ÖLÇÜLMELİ"

Çocuğun vücudunun büyüdüğünü, zihninin geliştiğini belirten Dr. Adnan Sarı, şu bilgileri verdi:

"Büyüme ve gelişme geriliği bazen birlikte görülebilir. Ancak bu iki durum birbirinden ayrılmalıdır. Çocuklar büyüklerin küçük birer kopyası değildir. Onların erişkinlerden en önemli farkı, çocukların sürekli büyüyüp gelişmekte olmalarıdır. Bu süreç, anne karnındayken Kadın Doğum Hekimi tarafından takip edilmeye başlanır ve çocuğun doğumuyla birlikte, ergenlik döneminin tamamlamasına kadar Çocuk Hekimi tarafından değerlendirilir.”

ÇOCUKLARDA BÜYÜME VE GELİŞME NEDİR?

Çocukta büyümenin çocuğun fiziki özelliklerindeki artış ile tanımlandığını ifade eden Dr. Adnan Sarı şöyle devam etti:

“Gelişme ise, mental, motor ve psikolojik olgunlaşmayı anlatmaktadır. Çocukluğun değişik yaş dönemlerinde, büyüme hızları farklı olabileceği gibi, gelişme de her yaşa özgü belirli değişkenlikler beklenir. Çocuk hekimi muayenesinde büyümenin takibi için, vücut ağırlığı, boy uzunluğu, boy uzunluğu, baş çevresi ölçümleri rutin olarak yapılıp büyüme ( persantil ) eğrilerine göre değerlendirilmektedir.’’

GEREKLİ GÖRÜLÜRSE KEMİK YAŞI ÖLÇÜMÜ YAPILMALI

"Çocuğun boy ve kilosu ölçülüp standart büyüme eğrilerine işaretlenerek, o yaş ve cinsiyetteki diğer çocuklarla kıyaslanır" diye ifade eden Dr. Adnan Sarı, anne babaları şu şekilde bilgilendirdi: