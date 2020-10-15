Çocuklarda beyin tümörü ne zaman anlaşılır?

"Çocuklarda beyin tümörü tehlikeli mi? Beyin tümörü belirtileri nelerdir?" gibi soruların yanıtı aileler tarafından araştırılıyor. Çocukluk çağında beyin tümörünün beynin her yerinde görülebileceğini belirten uzmanlar, beyin tümörü tedavisi hakkında bilgi verdi.



DHA'ya açıklamalarda bulunan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Nazlı Çakıcı, çocukluk çağı beyin tümörleri hakkında bilgiler verdi. Çocukluk çağı beyin tümörlerinin her yaşta görülebildiğine ve görülme sıklığının 3- 8 yaşlar arasında arttığına dikkat çeken Çakıcı, şu bilgileri verdi:

“Çocukluk çağında beyin tümörleri beynin her yerinde görülebilse de neredeyse yarısı arka kafa çukuru olarak bilinen ‘Posterior fossa’ yerleşimlidir. Tümöre ait belirtiler, tümörün yerine ve cinsine göre farklıklar gösterse de asıl neden, beyin içinde yer kaplayan bir kitlenin normal beyin dokusunu sıkıştırması sonucu kafa içindeki basıncı arttırmasıdır.”

BEYİN TÜMÖRÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Aileleri beyin tümörüyle ilgili bilgilendiren Dr. Nazlı Çakıcı, beyin tümörü hakkında genel bulguları şöyle sıraladı:

“Baş ağrısı, kusma, havale geçirme, görme bozukluğu, konuşma bozukluğu, gelişme geriliği, duygu durum değişiklikleri, huzursuzluk, koordinasyon bozukluğu, denge güçlüğü, güçsüzlük, el ve ayaklarda karıncalanmalar, hormonal bozukluklar genel bulgular olarak sayılabilir. Ancak küçük çocuklarda baş çevresinde artış, bıngıldakta şişme, kusma, huzursuzluk ve göz bebeklerinin aşağıya bakması gibi bulgular görülebilir. Beyin tümörleri bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve doku incelemeleri ile teşhis edilir. BT beyindeki anormallikleri kabaca ortaya konmasında önemli bir tetkiktir. MR ile tümörün beyin dokusu içerisindeki yerleşimi ve komşu yapılara yapışıklığı ortaya konur. Her iki tetkik ve bunun birlikte değerlendirmeleri tümörün cinsi hakkında bir fikir vermektedir.”

BEYİN TÜMÖRÜ İÇİN HANGİ TESTLER YAPILIR?

Dr. Nazlı Çakıcı şöyle devam etti:

“Tanı tümör dokusunun patolojik olarak mikroskop incelenmesi ile tam olarak konulmaktadır. Tümörün beyin dışına yayılımının olup olmadığının gösterilmesi için; belden iğne ile beyin omurilik sıvısı alınması, kemik iliği aspirasyonu, kemik taraması, vb. gibi ek tetkikler kullanılmaktadır. Tanıya götüren bu testler yapılırken hareketsiz duramayacak durumdaki çocuklarda işlemler anesteziyoloji bölümü doktorlarının yardımıyla uyuşturularak ya da uyutularak yapılır.’’

“TEDAVİDE EKİP ÇALIŞMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Beyin tümörlerin tedavisinin ekip çalışması gerektirdiğine vurgu yapan Çakıcı, “Çocukluk çağı beyin tümörlerinde cerrahi tedavi ve takibinde radyoterapi ve/ veya kemoterapi standart tedavi yaklaşımıdır. Yapılan çalışmalarda tümör dokusu tam olarak çıkarılamazsa radyoterapi ve kemoterapinin etkinliğinin azaldığı gösterilmiştir. Bazı selim ( iyi huylu ) beyin tümörlerin sadece cerrahi çıkarım ile tedavisi de mümkündür. Cerrahi tedavi öncesi, kafa içi basıncı azaltmak için çeşitli ödem çözücü ilaçlar, havale (nöbet, epilepsi) geçirmeyi engellemek içinse havale engelleyici (antiepileptik)ilaçlar sıklıkla kullanılır.” dedi.

“RADYOTERAPİ GENELDE 4-5 HAFTA SÜRESİNCE UYGULANIR”

Tümörün cinsini belirlemek ve tümör dokusunu küçültmek veya ortadan kaldırmak için tedavinin ilk basamağının cerrahi olduğuna dikkat çeken Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Nazlı Çakıcı, “Cerrahinin amacı kafa içi basıncı azaltmak, tümör basısına bağlı kusurların giderilmesi, doku tanısının sağlanması ve tümörün hastaya zarar vermeden mümkün olduğunca çıkarılmasıdır. Büyüme ve tekrarlama riski olan kötü huylu tümörlerde cerrahi sonrası uygulanan radyoterapinin yaşam süresini uzattığı gösterilmiştir. Radyoterapi tümör hücrelerini harap etmek için yüksek doz X- ışını uygulamasıdır. Genellikle günlük küçük dozlara bölünerek 4-5 hafta uygulanır. Omurilik boyunca yayılma eğilimi olan tümörlerde beyin ışınlamasına ek olarak omurilik ışınlaması standart tedavilerde kullanılmaktadır. Radyoterapi sırasında hastanın yaşının küçük olması en önemli risk faktörüdür. Bu nedenle özellikle ilk üç yaşta radyoterapinin mümkün olduğunca verilmemesi veya kemoterapiden sonraya ertelenmesi uygun görülmektedir.” dedi.

“TEDAVİ SEÇENEKLERİ MUTLAKA EKİP ÇALIŞMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLMELİ”

Üç yaş altındaki çocuklar için beyin tümörü tedavisini anlatan Dr. Nazlı Çakıcı, şunları söyledi: