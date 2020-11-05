Çocuklarda beyin anevrizmasına dikkat

Çocuklarda beyin anevrizması ve tedavi yöntemleri aileler tarafından araştırılıyor. Herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayan çocuklarda da anevrizma görülebileceğini belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Yılmaz, "Pediatrik anevrizmaların yüzde 40’ı bir yaralanmanın ardından veya cerrahi bir işlemden sonra beyindeki travmadan kaynaklanır." ifadelerini kullandı.

AA'da yer alan habere göre Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Yılmaz, çocuklarda beyin anevrizması ve tedavi yöntemlerini anlattı.



Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 3’ünde asemptomatik beyin anevrizması olduğunu aktaran Yılmaz, şu şekilde konuştu:

"Tüm anevrizmaların yüzde 0,5 ile 4,6 oranını pediatrik anevrizmaların oluşturduğu düşünülmektedir. Anevrizmalar rüptüre olduklarında hayati tehlike oluştururlar. Bu nedenle, serebral anevrizmanın belirtilerini tanımak ve çocuğunuz için ne zaman bir uzmana başvurmanız gerektiğini bilmek önemlidir. Çocuklarda anevrizmanın en yaygın yerleşim yerleri internal karotid arter ve orta serebral arterdir. Bu iki arterde görülen anevrizma pediatrik anevrizmaların yaklaşık yüzde 50 ila 60’ını oluşturur."

HANGİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ KULLANILIYOR?

Tedavide endovasküler kapalı yöntemin, açık cerrahiye göre daha sık kullanıldığına işaret eden Yılmaz, "Çocuklarda intrakraniyal anevrizmalar genellikle orak hücreli anemi, marfan sendromu gibi bilinen bazı hastalıklarla ilişkilidir. Ancak herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayan çocuklarda da anevrizma görülebilir. Pediatrik anevrizmaların yüzde 40’ı bir yaralanmanın ardından veya cerrahi bir işlemden sonra beyindeki travmadan kaynaklanır." ifadelerini kullandı.



Yılmaz, çocuklarda anevrizma tedavisinin yetişkinlerde olduğu gibi normal kan akışını bozmadan anevrizmaları kan dolaşımından dışlamayı amaçlamakta olduğunu bildirdi.



Kanamış anevrizmalar için tedavi seçenekleri arasında açık mikrocerrahi ve endovasküler tedavinin yer aldığını belirten Yılmaz, tedavi hakkında şu bilgileri verdi:

"Yırtılmamış anevrizma için anevrizmanın konumu ve büyüklüğüne, çocuğun sağlık durumuna göre konservatif tedavi kabul edilebilir. Çocuklar için, kendilerinden beklenen yaşam süresi, kalıcı tedaviyi destekleyen en önemli faktördür. Çocuklarda anevrizma tedavisinde endovasküler kapalı yöntem açık cerrahiye göre daha sık kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalarda kapalı ve açık tedavinin uzun dönem sonuçları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Hangi yöntemin uygulanacağı anevrizmanın konumu, kanamış olup olmaması, ek prosedür gerekliliği, hematom olup olmaması, cerrahın tecrübesi gibi birçok etmene bağlı olarak belirlenmektedir."

"ERKEK ÇOCUKLAR ERGENLİKTEN ÖNCE BEYİN ANEVRİZMALARINA KIZLARDAN DAHA YATKIN"



Genel olarak, serebral anevrizmaların çocuklarda yetişkinlere göre çok daha nadir olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Bununla birlikte, bulunduklarında, çocukların arka dolaşımda anevrizmaya (serebral anevrizmalarının yüzde 15 kadarını oluşturur) ve büyük anevrizmalara (2,5 cm'den büyük) sahip olma olasılıkları yetişkinlere göre daha olasıdır. Kadınlarda daha sık ortaya çıkma eğiliminde olan yetişkin anevrizmalarının aksine, erkek çocuklar ergenlikten önce beyin anevrizmalarına kızlardan daha yatkındır." ifadelerini kullandı.



AİLEDE VARSA TARAMA YAPTIRILMALI



Yetişkinlerde olduğu gibi, çocuklarda da çoğu anevrizmanın asemptomatik olduğunu ve rüptüre olmadıkça saptanmadığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti.