Çocuklarda balgamlı öksürüğü geçiren 8 doğal yöntem!

Balgamlı öksürük üst solunum yolları hastalıkları ile oluşur. Balgam, öksürük esnasında dışarı atılması zor olan sümüğe benzer bir görüntüdür. Çocukların balgamlı öksürüğü dışarı atması yetişkinlere göre daha zordur.

ÇOCUKLARDA BALGAMLI ÖKSÜRÜĞÜN NEDENLERİ;

Grip, nezle, faranjit gibi üst yolunum yolları enfeksiyonları balgamlı öksürüğe neden olur.

Alerjik yapısı olan çocuklarda balgamlı öksürük özellikle kış aylarında kendini gösterir.

Burun tıkanıklığı da balgamlı öksürüğe neden olan durumlardan biridir. Burun tıkanıklığı nedeni ile balgam boğaza doğru akar ve öksürüğe sebep olur.

Çocuklarda balgamlı öksürük, uzun süreli devam eder ise zatürre gibi ciddi hastalıklara neden olabilir.

ÇOCUKLARDA BALGAMLI ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Balgamlı öksürük için, annelerin çocuklarına hazırlayabileceği bazı pratik çözümleri sıralamak gerekirse;

Tereyağı & Pekmez: Bir tatlı kaşığı tereyağını bir cezve yardımı ile eritin. Erime aşamasına geldiğinde ocağın altını kapatın ve bir tatlı kaşığı pekmezi hemen ekleyin. Ilındıktan sonra tereyağlı pekmezden bir tatlı kaşığı tüketilmesini sağlayın. Gece yatmadan önce ve sabah kahvaltıdan sonra bu karışımı çocuğa yedirebilirseniz.

Siyah turp & Bal: Orta boy siyah turpun içini oyun. Turpun alt kısmını oymamaya özen gösterin. Bir çatal yardımı turpun altına 3-4 tane ufak delik açın. İçine iki tatlı kaşığı bal ekleyin ve balın bu deliklerden süzülmesi için sabaha kadar bekletin. Sabah süzülmüş olan karışımdan bir tatlı kaşığı tüketilmesi yeterli olacaktır. Dilerseniz bu karışımı sabahtan hazırlayıp akşama kadar da bekletebilirsiniz. Gece yatmadan önce çocuğunuza yedirebilirsiniz.

Ihlamur & Bal: Ihlamurun için bir tatlı kaşığı bal ekleyerek içmek de balgamlı öksürüğe iyi gelir.

Zencefil & Bal: Bir bardak kaynamış suya, bir kaşık taze zencefil eklenir ve demlenmesi beklenir. Sonrasında süzülerek için bir tatlı kaşığı bal ilave edilir. Ilındıktan sonra tüketilir.

Zerdeçal: Bir bardak sıcak süte yaklaşık bir tatlı kaşığı zerdeçal ekleyerek çocuğunuza içirebilirsiniz. Sabah ve gece yatmadan önce zerdeçallı süt içilmesi, balgamlı öksürük için faydalıdır.

Rezene, anason, kekik gibi bitkisel çaylar da balgamı vücuttan atmak için önerilen bitkisel çaylar arasında yer alır.

Yukarıda belirtilen yöntemlerin çocuğunuzun yaşına uygun olması önemlidir. 2 yaşın altında olan çocuklar için kullanılmaması gereken bitkilere dikkat edilmesi gerekir. Çocuklarda balgamlı öksürük 3 günden uzun sürerse, çocuk hekimine başvurulması tavsiye edilir.