Çocuklarda alerjinin nedeni evde yapılan hatalar olabilir!

Çocuklarda alerji hastalıklarının sebepleri araştırılıyor. Alerjik rahatsızlıkların ortaya çıkmasında genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğuna dikkat çeken uzmanlar, sezaryen doğum, sigara dumanına maruz kalma, kapalı ve yeteri kadar havalandırılmamış ortamlarda yaşamanın da alerjik hastalıkların görülme ihtimalini artırdığını belirtti. Çocuklarda alerji belirtilerine yönelik detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Dr. Murat Çapanoğlu yaptığı açıklamada, son dönemde çocuklarda alerjik hastalıkların arttığına dikkat çekti. Alerjik rahatsızlıkların ortaya çıkmasında genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Çapanoğlu, yaşamın değişmesiyle birlikte çocukların doğallıktan uzak büyümelerinin alerjik hastalıklara yatkınlık oluşturduğunu kaydetti. Çapanoğlu, bu faktörün dışında sezaryen doğum, sigara dumanına maruz kalma, kapalı ve yeteri kadar havalandırılmamış ortamlarda yaşamanın da alerjik hastalıkların görülme ihtimalini artırdığını dile getirdi.

“İLK 6 AY SADECE ANNE SÜTÜ ALINMALI”



Alerjik astım, alerjik rinit, ürtiker, atopik dermatit, besin alerjileri gibi alerji çeşitlerini önlemek için öncelikle çevresel faktörlere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Çapanoğlu, çocuklarda alerjik hastalıkların önüne geçebilmek için bazı önerilerde de bulundu. Çapanoğlu, “Alerjik rahatsızlıklarda genetik faktörlerin önemli rol oynamasının dışında, tıbbi gereklilik yoksa normal yolla doğum yapılması, bebeklerin ilk 6 ay boyunca yalnızca anne sütüyle beslenmesi, ek gıdalara geçiş için 6’ncı ayın beklenilmesi, yaşam alanlarının sık sık havalandırılması, çocukta eğer hassasiyet varsa polen miktarının fazla olduğu bu dönemde dışarıda geçirilen zamanın kısa tutulması, tespit edilmiş alerjik bir besin veya madde varsa çocuktan uzak tutulması gerekir.” diye konuştu.

Çocuklarında bir alerjik hastalıktan şüphelenen ebeveynlerin mutlaka bir çocuk alerji ve immünoloji uzmanına başvurması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Çapanoğlu, bir an önce gerekli tetkik ve tedavilerin planlanarak tanı konulmasının uygun tedavinin gerçekleştirilerek hastalığın ilerlemesini önlemek adına önemli olduğunu söyledi.