Çocuklarda ekran bağımlığı çok tartışılan konular arasında yer alıyor. İnternet kullanımı ile siber zorbalığın ve ekran bağımlılığının arttığını belirten Psikolog Derya Yalçınkaya, bu durumu davranışsal bağımlılık ile açıkladı. Özellikle çocuklarına 'İşi gücü oyun oldu, sosyalliği zayıfladı ve ders çalışmıyor!' şeklinde söylenen anne babaları uyaran Yalçınkaya şunları söyledi:

"Gerçek hayatımızın zenginleştiği bir durumda sanal dünyadan beklentilerimiz azalacaktır. Her can sıkıntısında ekrana bakma zorunluluğu gerçek hayatın fakirleştiğinin bir göstergesidir. Bu anlamda gerçek hayatta çocuğun neleri kaçırdığına bir bakmakta fayda vardır. Gelişimi için spor yapmıyorsa ya da geliştireceği bir yeteneği varken ekran başında kendi yeteneklerini köreltiyorsa, bu çocuğun önce iyi bir gözlemciye ardından onu gerçek çözüme ulaştıran bir ebeveyne ihtiyacı vardır. Problem fark edilirse çözüm yaklaşmıştır. Tamamen yasaklamak yerine doğru yönlendirme oldukça önemli bir başlangıçtır. Eğlence kadar faydalı olmasına da zaman ayrılmalıdır ki çocuk doğru kullanım için yönlendirilmiş olunsun. Henüz sorun ortada yokken önlemler alınmalıdır. İnterneti kullanan çocuk bu kullanımında neler yapıyor diye aile tarafından kontrol edilmelidir. Aksi halde oynadığını sandığı bir kumar oyunu onu bağımlılığa hazırlayabilir. Kullanımın süresi değil içeriği önemlidir."

"İnternet kullanımı ile hayatımızda yer olan siber zorbalık mağdurlarının klasik zorbalıktan farkı ve etkisi daha fazladır." diyen Yalçınkaya bu drumun çocuktaki travma ve tedavi sürecini uzattığını belirterek şunları aktardı:

"Özellikle de anne babaların çocukları için söyledikleri “İşi gücü oyun oldu, sosyalliği zayıfladı ve ders çalışmıyor!” şeklindeki cümleleri bu konudaki kritik bilgilerdendir. Gittikçe artan kullanım süreci, içinde zararını barındıran bir zararlı kullanım sürecidir. Zararlı kullanım sürecinde mutlaka profesyonel bir destek alınmalıdır. Hele de çocuk yalan söylemeye başladıysa ve olumsuz duygu durumundan kaçmak için İnternet kullanımını arttırıyorsa ciddi bir durum ile karşı karşıya kaldığımızı bilmeliyiz. Aile içi ilişkilerinde sorunu olan, olumsuz arkadaş çevresine sahip olan ve yalnızlık gibi ruhsal sorunları olan çocukların davranışsal bağımlılık geliştirme riskleri oldukça fazladır."



