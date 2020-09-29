Çocuklara grip aşısı yaptırılmalı mı?

Grip aşısı pandemi döneminin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Özellikle çocuklara grip aşısı yaptırılması konusunda kafası karışan aileler, internetten "Hangi çocuklar grip aşısı olmalı?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, bu duruma uzmanlar ne diyor? İşte grip aşısıyla ilgili bilinmesi gerekenler...

DHA'ya açıklamalarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Murat Cömert, çocuklarda grip aşısıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Grip hastalığında görülen belirtiler, COVİD-19 belirtileriyle birebir örtüşmesi nedeniyle de ayrı bir önem arz etmektedir. Bu yüzden okula giden çocuklarda grip aşısının yapılması grip hastalığının daha hafif geçirilerek vücut direncinin düşmesine engel olacaktır."

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Murat Cömert, çocuklarda riskli belirtileri şöyle anlattı:

“İnflüenza virüsünün neden olduğu grip hastalığı, genellikle ekim ve mayıs ayları arasında görülen bir hastalıktır. Grip hastalığı çok kolay bir şekilde kişiden kişiye bulaşabilmektedir. Bu bulaşma yolları; öksürme, hapşırma, yakın temas ile olmaktadır. Çocuklarda en sık görülen belirtileri yüksek ateş, burun akıntısı veya burun tıkanıklığının yanı sıra, boğaz ağrısı, baş ağrısı, halsizlik ve öksürük görülebilmektedir.”

GRİP, ÇOCUKLARDA VE YAŞLILARDA AĞIR SEYREDEN BİR HASTALIK

Gribin çocuklarda, yaşlılarda ve kronik hastalığı bulunan insanlarda ağır seyrettiğini belirten Cömert, şu şekilde konuştu:

"Çocuklarımızı hastalıklardan korumanın en etkili yollarından biri aşılamadır. Her ülkenin kendine özgü bir aşı takvimi bulunmaktadır. Aşı takviminin dışında bulunan grip (inflüenza) aşısının içeriği her yıl yenilenmektedir. Grip aşısı bir önceki yılda en sık görülen inflüenza virüsü tiplerinden elde edilmektedir. Gripten korunmanın en etkili yollarından biri aşılanmaktır.”

GRİP HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİKLERİN YERİ YOKTUR

Koronavirüsün sağlıklı bireylerde de özellikle vücut direncinin düştüğü anlarda etkinliğini arttırdığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Murat Cömert, grip aşısıyla ilgili şu bilgileri verdi: