Çocuklara gece yatmadan önce süt vermeyin! Çocuklara ne zaman süt verilmeli?

Çevremizdeki birçok çocuk gece yatarken süt içiyor. Hatta biraz daha genelleştirdiğimizde bu durumu yetişkinlerde de bu durumu görüyoruz. Gece yatarken süt içmenin doğru olmadığını belirten Çocuk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Alpay Çakmak, çocuklara süt içirme zamanı hakkında bilgi verdi.



Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'ya değerlendirmelerde bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Alpay Çakmak, çocuk beslenmesinde anne sütünün bebekler için en iyi besin olduğunu vurguladı.

"1 YAŞA KADAR İNEK SÜTÜ VERMEYİN"

Özelikle ilk 6 ayda tek başına anne sütünün yeterli olduğunu belirten Prof.Dr. Alpay Çakmak, şu bilgileri verdi:

"Dünya sağlık örgütü 1 yaşa kadar bebeklere inek sütü vermeyi önermemektedir. Çeşitli nedenlerle anne sütü verilemeyecekse o zaman en iyi tercih inek sütü yada keçi sütünden elde edilen formula mamalar ile beslemektir. Formula mamalar üretilirken içindeki bileşimini oluşturan değerler açısından ideal besin olan anne sütü bileşimine benzer hala getirilmeye çalışılır."

ÇOCUKLARA NE ZAMAN SÜT VERİLMELİ?

Çocuklara gece yatarken süt verilmesi konusunu da değerlendiren Çakmak, şunları söyledi:

"Genellikle çocuklar 1 yaşından sonra çok ihtiyaç duymuyorsa, özel klinik durumlar yoksa gece uyanıp beslenmek istemiyorsa gece beslenmesi verilmemeye çalışılır. Mümkünse gece beslenmesi kesilmeye çalışılır. Çocuklarda özelikle gece beslenmesi uykudan 1-2 saat önce kesilmelidir. Gece beslenmesi özelikle diş çürümesi ve orta kulak enfeksiyonlarında artışa yol açmakta. Bunun kadar önemli bir nedende çocuklarda büyüme hormon sentezini etkileyebilir. Uyku büyüme hormonunda artışa yol açmaktadır. Büyüme hormonunun salınımı uykunun 3 ve 4. evrelerinde artmaktadır. Uykunun bu fazına derin uyku denir. Uyku sırasında büyüme hormonunun en fazla salındığı saatler 12.00-13:00 ve 22.00-02.00’dir. Sonuç olarak gece erken uyumak ve öğlen uykusu sağlığı korumak için önemlidir. Basit şekerler kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltir ve bu yükselme bir anda büyüme hormonunu üretimini 20 kata kadar azaltır. 1 yaşından büyük çocuklarda eğer özel bir neden yoksa gece beslenmesi bu nedenlerle yatmadan 1-2 saat önce kesilmelidir. Bu çocukların büyüme ve gelişmesi, yani sağlığı için daha uygundur olacaktır."

KEÇİ SÜTÜ MÜ DAHA FAYDALI İNEK SÜTÜ MÜ?

Aileler için diğer bir önemli konu ise çocuklar için keçi sütü mü inek sütü mü daha faydalı konusu. Prof.Dr. Alpay Çakmak, ikisi arasında çok fazla fark olmadığını, ikisinin de verilebileceğini ve sadece keçi sütünde biraz daha sıvı oranı düşük kuru maddenin fazla olduğunu söyledi.