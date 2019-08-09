Çocuklar için montessori eğitimini duydunuz mu?

Montessori kelimesini son zamanlarda sık duymaya başladık. Bu kelime bir eğitim modelini tarif ediyor. Montessori eğitimi, sınavsız eğitim modelinde, el becerilerini geliştirme, sosyal çevre, davranış bozuklukları gibi geniş yelpazede eğitim sistemini kapsar.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:14
09 Ağustos 2019 Cuma 12:14
Çocuklar için montessori eğitimini duydunuz mu"

MONTESSORİ NEDİR?

İtalya’nın ilk kadın doktoru olan Maria Montessori (1870-1952) çocukların bireyselliğini ele alarak bir pedagoji geliştirir. Bu pedagoji çocuğun bireysel becerilerini, öğrenme hızını, karakterini,yeteneklerini, ilgi alanlarını ele alarak uygulanan bir pedolojidir. Pedoloji ne anlama geliyor derseniz çocuk gelişimi alanına verilen isimdir. Maria isimli kadın doktor zihinsel engelli birçok çocuğa eğitim verir ve normal çocuklarla aynı sınava giren zihinsel engelli çocuklar, yakın başarılar elde ettiğini gözlemler. Bu gözlemlerden sonra Maria Montessori ilk çocuk evini kurar ve çocukların nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadıkları bir liste oluşturur. Aslında çocukların ödüllerden, cezalardan, toplu derslerden, oyuncaklardan,şekerlemelerden hoşlanmadıklarını; özgür seçimlerden,hatalarını bireysel denetlemekten, sosyal ilişkilerini kendileri tarafından kurulmasından, çevre düzeninden ve daha birçok etkinliğin bireysel yapmaktan hoşlandıklarını tespit etmiş. Montessori’de eğitim anlayışını çocuklardan esinlenerek kurmuştur. Eğitim metotlarla değil, insan kişiliği üzerine olması gerektiğini göz önüne almıştır.

MONTESSORİ EĞİTİMİ NASIL UYGULANIR?

Bu eğitimde, zorlamayla yapılan ödevler, çocuğun zorlanarak hoşlanmadığı bir dersi ısrarla sunmak, sınava tabi tutularak zekâsını değerlendirmek, yeteneklerini hiçe sayarak farklı alana yönlendirmek gibi günümüz eğitim sisteminden tamamen uzak bir sistemdir. Montessori eğitim sistemi, çocuklar istedikleri materyallerle, istedikleri yerde, istedikleri zaman çalışırlar. Yöntemin özü, çocuğa sunulan bir çevrede kendi kendine geliştirebilecek düzeyde, çocuğun hareket ve faaliyet özgürlüğü sağlamaktır. Çocuk çevrede sosyal etkileşimleri ile kendini sadece kendi kontrolü altında tutarak özgür bir bireysel eğitim anlayışıdır. Normal geleneksel okullarda okuyan çocuklarla karşılaştırıldıklarında gerçekten de sosyal ve bilimsel açıdan daha başarılı bir nesil yetişiyor. Örneğin Amerika’da Montessori eğitimi alan 5 yaşındaki bir çocuğun kelime bilgisi, matematik, paylaşımcı olmada geleneksel bir okulda eğitim gören bir çocuktan daha başarılı olduğu ortaya çıkmıştır. Montessori eğitimi gören bir çocukta paylaşma duygusu, söz dinleme, iş yapma sevgisi, konsantrasyon alışkanlığı, yaptıklarının sorumluluğunda olma, kendine güven, gerçek bir merakın olması,çevreye saygı, kendi kendine motive etme, araç ve gereçleri dikkatli kullanım, farkındalık, bireysel sosyal etkileşim içinde bulunma, yaşama sevinci gibi birçok konuda, geleneksel katı kuralları olan okullarda yetişen nesilleri geride bırakıyor.

 

ilgili yazılar
2019'un en iyi yabancı filmleri ile entelektüel kimliğiniz gelişecek
2019'un en iyi yabancı filmleri ile entelektüel kimliğiniz gelişecek
Down sendromu ile ilgili bilinmesi gerekenler!
Down sendromu ile ilgili bilinmesi gerekenler!
İğne oyası yapmanın en kolay şekilleri
İğne oyası yapmanın en kolay şekilleri
Kalıcı makyaj ile ilgili bilinmeyen gerçekler
Kalıcı makyaj ile ilgili bilinmeyen gerçekler
2019'un en iyi Türk filmlerinden öne çıkanlar
2019'un en iyi Türk filmlerinden öne çıkanlar
İncelen saçları kalınlaştırmanın 6 püf noktası
İncelen saçları kalınlaştırmanın 6 püf noktası
En Yeniler
Saçlarınızı uzatacak 4 kolay kür önerisi
Saçlarınızı uzatacak 4 kolay kür önerisi
Bayram için en uygun alışveriş önerileri!
Bayram için en uygun alışveriş önerileri!
Ay çekirdeği ile vitaminleri yeniden keşfedin
Ay çekirdeği ile vitaminleri yeniden keşfedin
Hamile misiniz? İşte bunu evde öğrenmenin yolu!
Hamile misiniz? İşte bunu evde öğrenmenin yolu!
Bunları öğrenmeden barfiks çekmeyin
Bunları öğrenmeden barfiks çekmeyin
Mucizevi güzellik: Ceviz suyu
Mucizevi güzellik: Ceviz suyu
Balık burcu kadını: Hem duygusal hem eğlenceli
Balık burcu kadını: Hem duygusal hem eğlenceli
Hint yağının hiç duymadığınız faydalarını keşfedin
Hint yağının hiç duymadığınız faydalarını keşfedin
Doğanın bir mucizesi ile genç görünmeye ne dersiniz?
Doğanın bir mucizesi ile genç görünmeye ne dersiniz?
2019'un en başarılı 8 animasyon filmi
2019'un en başarılı 8 animasyon filmi
Yaşlanmayı önlemek mümkün mü?
Yaşlanmayı önlemek mümkün mü?
İkizler burcu kadını zor mudur?
İkizler burcu kadını zor mudur?
2019'un en iyi korku filmlerinden favorinizi seçin
2019'un en iyi korku filmlerinden favorinizi seçin
Kene ısırığında bunu sakın yapmayın!
Kene ısırığında bunu sakın yapmayın!
Kazandibini böyle yapmayı denediniz mi?
Kazandibini böyle yapmayı denediniz mi?
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin