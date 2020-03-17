Çocuklar 'gizli koronavirüs' taşıyıcısı olabilir! Sonuçlar pozitif çıktı!

Koronavirüs ile ilgili araştırmalar devam ederken vakıalarda koronavirüse yakalanan çocuk var mı? sorusu merak ediliyor. Çin’de gerçekleştirilen bir araştırma ailelerin yüreğine su serperken okulların geçici süreliğine kapatılmasının koronavirüsün yayılmasını önlemede doğru bir adım olabileceğini ortaya koydu. Nature Medicine dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, çocuklar koronavirüse yakalandığında genel olarak hafif semptomlar gösterse de, semptomların ortadan kalkmasından uzun süre sonra dahi virüsü yayabilir.





Sputnik'te yer alan habere göre Çin’in Guangzhou kentindeki Kadın ve Çocuk Tıp Merkezi’nden Huimin Xia’nın yönettiği ekibin gerçekleştirdiği araştırmada 2 ila 15 yaşlar arasında 745 Çinli bebek ve çocuk incelendi. Çocuklar, Kovid-19 teşhisi konulmuş ebeveynler veya yakınların bulunduğu ailelerden seçildi.

İnceleme neticesinde çocuklardan yalnızca 10’unda (%1.3) koronavirüse rastlandı. Hasta çocuklar tedavi merkezine alındı ve hiçbir çocukta şiddetli semptom görülmedi. Çocuklardan 7’sinde yüksek ateş görüldü, ancak hiçbirinin ateşi 39 derecenin üzerine çıkmadı.

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HASTANEDEN TABURCU EDİLDİKTEN 13 GÜN SONRA DIŞKI TESTİ POZİTİF ÇIKTI



Ancak makalede hafif semptomlar gösteren veya hiçbir semptom göstermeyen çocukların risk grubundaki ebeveynlere virüsü aktarabileceklerine dikkat çekildi. Yazıya göre, virüsün çocuktan bir yetişkine taşınması, sanılandan çok daha sonra gerçekleşebilir. Zira daha önce enfekte olmuş çocukların burun ve boğazlarından alınan test çubuklarında sonuç negatif çıksa da, dışkı testlerinde virüsün izlerine rastlandı.

Boğaz ve burun örnekleri üzerindeki testlerin negatif sonuç vermesi nedeniyle hastaneden taburcu edilen bir çocuğun, 13 gün sonra yapılan dışkı testi pozitif çıktı.