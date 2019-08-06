2 çocuk arasındaki yaş farkının önemi nedir?

İKİNCİ ÇOCUĞA KARAR VERMEK ANNE BABALAR İÇİN KOLAY DEĞİLDİR

İkinci çocuğa karar verme aşamasında ebeveynler birçok tereddüt yaşar. Karar aşamasında pek çok soru ile karşı karşıya kalırlar. Bu sorular arasında; eğer ikinci çocuk olursa birinci çocuğu ihmal eder miyim, iki çocuğu yetiştirecek zamana sahip miyim, mevcut ekonomik durumum ikinci bir çocuğa elverişli mi gibi tereddütleri gösterebiliriz. Ebeveynlerin tüm bu telaşlarının yerinde olduğu söylenebilir. Çünkü ikinci bir çocuk daha fazla zaman, ilgi ve para demektir.

Ebeveynler bu sorulara olumlu cevaplar verdikten sonra bu sefer sıra ideal yaş farkının ne olduğuna gelir. Bu nokta oldukça önemlidir. Çünkü ideal yaş farkı hem kardeşler arasındaki ilişkiyi hem de ebeveynlerin çocuklarını büyütürkenki tempolarını etkilemektedir. Yakın yaş aralığı çoğu zaman kardeşler arasında sürekli çatışmalara sebep olurken, yaş farkının çok olması da çocukları yetiştirirken anne-babalara çıkarmaktadır.

İKİ ÇOCUK ARASINDAKİ İDEAL YAŞ FARKI NEDEN ÖNEMLİDİR?

Anne baba sorumluluğu çiftlerin çocuk sahibi olmaya karar verdiklerinde başlar. Bu sorumluluk pek çok zorluğu da beraberinde getirir. Tüm zorluklarına rağmen anne ve babalığı ikinci bir defa yaşamak isteyen ya da başka evlat edinmeye karar veren ebeveynler için ise çocukları arasındaki ideal yaş farkına dikkat etmek önemli olmalıdır. İki çocuk arasındaki ideal yaş farkının öneminin uzmanlar tarafından onaylanmış pek çok nedeni vardır.

Bu sebeplerden biri yeni doğum yapmış annenin ikinci bir çocuğa sahip olmak için vücudunun, enerjisinin ve motivasyonunun yerine gelmesi için zamana ihtiyaç duymasıdır. Bu toparlanma süreci anneler için hayati bir öneme sahiptir. Bazı uzmanlar bu toparlanma sürecini gebelikten sonraki on yedi ay olarak belirlemiştir. Nitekim ikinci gebeliğin on yedi aydan daha kısa sürede gerçekleşmesi durumunda hem anne hem de bebek için riskler oluşmaktadır.İki çocuk arasındaki ideal yaş farkının diğer bir önemi ise anne babaların hazır bulunuşluğu ile ilgilidir. Çünkü diğer bir çocuk ebeveynlerin yaşam tarzlarını,bütçelerini, zamanlarını, diğer çocuklarına olan ilgilerini etkileyecektir.

İKİ ÇOCUK ARASINDAKİ İDEAL YAŞ FARKI KAÇTIR?

İdeal yaş farkı konusu uzmanlar arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu farklı görüşlerin ortaya çıkmasında pek çok farklı neden bulunabilir. Çünkü ideal yaş farkını etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. İdeal yaş farkı belirlenirken çocukların gelişimsel dönemleri, yaşlarına bağlı olarak anne ve babalarından beklentileri, kardeşler arasında olabildiğince sağlıklı bir diyaloğun gerçekleşmesi gibi durumlar etkilidir.Bu konuda bazı uzmanlar ebeveynlerin çocukları bir yaşından küçük ise ikinci bir çocuk için üç sene beklemelerinin onlar için daha iyi olduğunu ifade ederler. fakat bazı durumlarda 3 sene oldukça uzun bir süre olarak görülebilir. Örneğin ikiden fazla çocuk isteyen, aynı zamanda da 40 yaş üstünde olan bir anne adayı için üç sene oldukça uzun bir süre olabilmektedir. Çünkü kadınlarda yaş ilerledikçe doğurganlık oranı düşmektedir.

Belirtilen şartlara bağlı olarak genel görüş iki çocuk arasındaki ideal yaş farkının en az üç olduğu yönünde olsa da ebeveynlerin dikkat etmesi gereken pek çok nokta vardır. Örneğin bir evde birbirlerinin yaşlarına yakın iki bebeğin olması ilginin bölünmesi, daha fazla bütçeye ihtiyaç duyulması ve bakıma daha fazla zamanın ayrılması anlamına gelmektedir.