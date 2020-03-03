Teknoloji hızla ilerlerken bu durum çocuğun gelişimine de yansıyor. Hatta neredeyse bir ortamda telefon gören çocuğun dikkatini toplamak bile çok zor bir hâl almaya başladı. Durum böyleyken çocuk karşısında şaşıran anne babaların merak ettiği konuların başında “çocukla nasıl oyun oynanır, oyunlar çocuğun zihinsel sürecini geliştirir mi?“ soruları geliyor. İleriki yaşlarda çocukların motivasyonu yüksek, girişken olmaları için oyun ortamı hazırlanması gerektiğini belirten Psikolog Derya Yalçınkaya, oyunları beş çeşide ayırıyor:

TEK BAŞINA OYUN YÖNTEMİ

Tek başına oyun da çocuğun çevreden etkilenmeden oynadığı görülür. Nesnelerin renkleri, şekilleri ve sesleri çocuğun oyununu oluşturmaktadır ve çocuk henüz 2 yaş civarındadır.

PARALEL OYUN YÖNTEMİ

Paralel oyunda ise aynı ortamda bulunan çocukların iletişimde olmadan yalnızca oyuncaklarla oynadıkları süreci kapsamaktadır. Birbirleri ile olan tek iletişimleri düşüncelerini söyleyerek ellerindeki oyuncak değişimini belirtmektir. Ortalama 2-4 yaş civarında ki bu çocuklar henüz paylaşmayı yeni yeni öğrenmektedir.

KURALLI OYUN YÖNTEMİ

Kurallı oyunda ise çocuk işbirliği yapabilecek aşamadadır ve diğer arkadaşlarını da dahil ettiği doktorculuk, evcilik ve savaş oyunlarından keyif alır. Bu sayede çocuk kurallara uymayı ve sorumluluk almayı öğreniyordur. Henüz sosyal olgunluğa erişmemiş çocuklar kuralları kendi çıkarlarına göre değiştirebilmektedir. Bu sayede kaybetmekle sarsılacak benliklerini korumuş olacaklardır.

KOOPERATİF OYUN YÖNTEMİ

Birlikte oynadıkları bir amaca hizmet eden oyunlardır. Amaç uğruna sosyal etkinleşmeyi öğrenerek iletişim becerilerine katkı sağlarlar. Aynı zamanda paylaşmayı öğrenip empati yapabilmenin de temelini oluşturmaya başlamışlardır.

BİRLİKTE OYUN YÖNTEMİ

Birlikte oyun gruplar şeklindedir ve fikir alışverişinde bulundukları ve yardımlaşmayı öğrendikleri oyunlardır. Çocuğun nasıl bir ruh hâlinde olduğunu kurmaya çalıştığı oyunlardan anlayabilirsiniz. Çünkü oyunda özgürdür ve duygu ve düşüncelerini rahatlıkla oyuna aktarırlar. Anne babalar olarak çocukların oyun oynadıkları zamana, oynadıkları oyunlara saygı göstermeli ve onlarla bu keyifli anları paylaşmak için gayret etmelisiniz.

OYUN OYNAMANIN FAYDALARI

Oyun çocuğa karar verme alışkanlığını kazandırır.

Başkalarının vereceği kararla hareket etme duygusunu geliştirir.

Oyun yoluyla çocuk özgür düşünme yetisi geliştirir ve toplumsal kuralları beraberinde onlara uymayı öğrenirler.

Oyun; çocukların yeni arkadaşlar edinmesini, karşı cinsle ilişkiler geliştirmesini ve değişik sosyal rolleri deneyerek öğrenmesini sağlar.

Aynı zamanda çocukların liderlik özelliklerinin gelişmesine olanak sağlar.

Hayal gücünü geliştirir.

Oyun oynayan çocuk kendine güvenme ve başkalarının haklarına saygılı olma konusunda gelişme gösterir.

En önemli bir diğer nokta ise çocuk oyun yoluyla, gerçek yaşamda kendisini rahatsız eden durumları veya diğer kişilerle paylaşamadığı olumsuz duyguları ifade edebilir ve bu olayları sembolik olarak oyununa yansıtabilir.

Çocuklar oyun yoluyla sadece etkilendiği olayları sergilemekle kalmayıp, aynı zamanda da anlatamadığı kaygılarını dile getirir.

Çocuklar oyunla kaygılarından kurtulabilir.

Çocukların oyun ve oyuncak seçimleri, hangi konulara ilgi, yetenek ve istekleri olduğunu anlayabilmemiz için pek çok bilgi taşır.