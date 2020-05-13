Çocuk yabancı cisim veya meyve çekirdeği yutarsa ne olur? Çocuğa ilk yardım nasıl olmalıdır?

Çocuk yabancı cisim yutarsa ne olur? Çocuk bir şey yuttuğunda ilk müdahale nasıl olmalıdır? gibi soruların cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çocuklar konusunda ilk yardım büyük bir öneme sahip. Ailelerin ilk müdahale hakkında bilgi sahibi olmasının çocukları kurtarabileceğine dikkat çeken uzmanlar, çocuk bir şey yuttuğunda yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Zonguldak'ta yaşayan ve 3 yıl önce evlenen Feride- Sezer Aslan çiftinin Alya ve Asya ismini verdikleri ikiz çocukları dünyaya geldi. 9 Mayıs akşamı meydana gelen olayda, Alya Aslan'ın yemeğe çalıştığı erik, nefes borusuna kaçtı. Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Alya Aslan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Alya Aslan'ın ölümü, ailelerin bu tür olaylara ne yapması gerektiği sorusunu akla getirdi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Etem Pişkin, yabancı cisim yutma vakalarının çocuklarda en korktukları olaylardan bir tanesi olduğunu söyledi. Ailelerin özellikle 3 yaş ve öncesinde ki çocuklarından kuru yemiş, fındık ve çekirdeği olan sert meyvelerden uzak tutmaları tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Pişkin, "En önemli korktuğumuz şeylerden biri çocuklarda nefes borusu tıkandığında çocuklarda ölüm meydana gelebiliyor. Eğer bu ana bronşu geçip yan bronşlara geçtiğinde ise çocuklarda ölüm olmasa da hayat boyu devam eden enfeksiyonlar meydana gelebiliyor." dedi.

"AİLELERİN İLK MÜDAHALE BİLGİLERİNE SAHİP OLMASI GEREKİYOR"

Prof. Dr. Pişkin, bu tür ölümle sonuçlanan olayların önüne geçebilmek için ailelerin ilk müdahaleyi yapabilecek ilk yardım bilgilerine sahip olmasının önemli olduğunu söyledi. İlk yardım eğitimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Pişkin, şöyle konuştu: