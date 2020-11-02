Çocuk için evde etkinlik ve materyal seçimi nasıl olmalı?

Çocuk için etkinlik ve materyal seçimi büyük bir öneme sahip. Koronavirüs sürecinde çocuğu okula göndermek istemeyen aileler eğitim konusunda materyal ve gelişim setlerine yöneldi. Bu kapsamda en fazla alternatifin, okul öncesi eğitim kurumlarında üretildiği görülüyor. Alternatif modellere bakıldığında, özel kreş ve anaokullarından bazılarının aylık ya da haftalık seçenekler halinde evlere etkinlik kutusu göndermeye yönelmesi dikkati çekiyor.

GELİŞİM SETLERİNİN FAYDALARI

Konuya ilişkin AA'ya açıklamalarda bulunan İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Mertol İlgar, eğitimde kullanılan materyaller hakkında ailelere önerilerde bulundu.

Etkinlik kutularının uzmanlar tarafından hazırlanmış olmasına dikkati çeken İlgar, şu şekilde konuştu:

"Bu setler, gerçek amacına hizmet ederek evdeki eğitim sürecinin daha düzenli ve daha planlı, programlı yürütülmesine katkı sağlamaktadır. Ebeveynlerin çocukla daha kaliteli vakit geçirmesine katkı sunarken, daha da önemlisi çocuğun bilişsel, duygusal, fiziksel gelişimine katkı sağlar. Aileyle daha fazla bir arada olma fırsatı yaratır. Etkinlik kutularını incelediğimizde aslında çoğunda bu tüm gelişim özelliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak materyalleri içinde barındırdığını görüyoruz. Bu aynı zamanda çocuğu tüm gelişim alanlarını desteklemenin yanında ebeveynlere de büyük kolaylıklar sağlıyor."

İlgar, pandemi nedeniyle bu malzemelerin hazır şekilde eve gelmesinin yoğun çalışan ebeveynler açısından da çok büyük bir kolaylık sağladığını dile getirdi.

ÇOCUK İÇİN ETKİNLİK VE MATERYAL SEÇİMİ

Ailelerin sırf malzemeyi temin edemediği için ya da gerçekten temin etmeye vakti olmadığı için etkinlik yapmaktan vazgeçebildiğini ifade eden İlgar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben ebeveynlerin bu konuda hazır olduğunu düşünüyorum. Bu yeni yaşam biçimimize de çok uygun. Ebeveynler, özellikle yeni nesil ebeveynler aslında bu tür yeniliklere çok açıklar ve çok çabuk adapte oluyorlar. Her şeyin hazır olarak sunuluyor olması da cazibeyi ve kullanışlılığı da arttırıyor. Dolayısıyla bu konuda dikkat edilmesi gereken esas nokta materyallerin uzman kişiler tarafından hazırlanmış olması ya da uzmanlar danışmanlığında hazırlanmasıdır. Ailelerin dikkat etmesi gereken önemli hususlardan biri de bu malzemelerin çocuğun kullanabileceği şekilde hazırlanıp hazırlanmamasıdır. Örneğin hem makas kullanması hem kalem kullanması hem katlaması gibi farklı şekillerde ince kas koordinasyonunu geliştirmeye ve duyu gelişimine yönelik mi? Çocuğun zihinsel gelişimine, yeni öğrenmelere katkı sağlıyor mu? Çocuğun yaratıcılığını geliştiriyor mu? Hazırlanırken çocuğun duygu gelişimine katkı sağlayacak kazanımlar hedeflenmiş mi? tüm bu sorulara yanıt arayarak daha doğru tercihler yapılabilir."

GÖZ-EL KOORDİNASYONUNU GELİŞTİRECEK MATERYALLER SUNULMALI



İlgar, materyallerin hazırlanması ve etkinliklerin uygulanmasında çocuğun yaşına ve gelişim özelliklerine uygun olmasının önemine işaret ederek, okul öncesi dönem çocukların özellikleri ve ihtiyaçlarının farklılaştığını söyledi.

Bu nedenle materyallerin ve etkinliklerin de farklılaşmasının normal olduğunu belirten İlgar, şu bilgileri verdi:

