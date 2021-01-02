Çocuk ateşlendiğinde sirkeli sudan uzak durun

Büyükler genelde sirkeli suyun ateş düşürdüğünü söyler. Bunun kesinlikle yanlış bir yöntem olduğunu vurgulayan uzmanlar, çocuklarda yüksek ateş konusunda ailelerin en çok yaptığı hataları anlattı.



Özellikle bu dönemde görülen rahatsızlıkların önemli bir çoğunluğu ise yüksek ateşe neden oluyor. Birçok aile yükselen ateş değerleri ile karşılaştığında endişeye kapılıyor ve bilinçsizce yanlış yöntemlere başvurabildikleri için çocukların genel sağlık durumları olumsuz etkilenebiliyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Elif Erdem Özcan, şu şekilde konuştu:

"Ateş 38 derecenin üzerindeyse ve düşmüyorsa bir uzmana başvurmak önemlidir. Bebeklerde ve çocuklarda ateş düşürmek için sirkeli, alkollü su kullanılmamalıdır. Çünkü bunlar başlangıçta ateşi düşürüyor gibi görünse de aslında daha da yükseltebilmektedir. Alkol ve sirkeli su öncelikle damarları daraltıp, sonra aniden genişleterek ateşi çıkarmaktadır. İki yaş üstü çocuklarda genel durum iyiyse biraz daha beklenebilir. Ilık duş, daha ince kıyafetler ve ateş düşürücü yöntemler önemlidir. Çocuğun genel durumu iyiyse, beslenmesi, aktivitesi normalse beklenebilir ancak bu durumda da doktorla irtibatta olunmalıdır."

YÜKSEK ATEŞ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Uz. Dr. Elif Erdem Özcan, aileleri şu şekilde uyardı:

"Bebeklerin ilk 3 ayda enfeksiyonlara daha yatkın olduğu bilinmelidir. Ateş durumunda 3 ay üzeri bebekleri ilk olarak soymak ve 30-35 derecelik bir suyla duş aldırmak önem taşır. Eğer ateş yükselmeye devam ederse doktora danışılarak bir ateş düşürücü kullanılabilir. Eğer bebeğin beslenmesi normal, aktivitesi yerindeyse; kusma, ishal, bilinç değişikliği, döküntü, uyuklama, kendinden geçme gibi durumlar yoksa biraz daha sakin olunup beklenebilir. Genellikle uygun ateş düşürücüyle 1-1.5 saat içinde ateş düşmektedir."

Haberin Özeti

Yüksek ateşte yanlış yöntemlerinbelirten uzmanlar, özellikleveiçin aileleri uyardı. Açıklamalar, Uzman Doktor Elif Erdem Özcan'a ait.