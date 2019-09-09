Çocuğunuz dijitalde fazla mı vakit geçiriyor? Ailelere öneriler

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) imzasını taşıyan çalışmada; yaz tatili boyunca daha yoğun internet kullanan çocukların okula dönüşte bazı sorunlar yaşayabildiğine dikkat çekiliyor.

Öneriler şöyle:

ÇOCUĞUNUZ İLE DİYALOG KURUN

Çocuklarınızla tatilin bitiyor ve okul döneminin başlayacak olması üzerine konuşmalısınız. Tatilde yaptıklarınızı birlikte değerlendirebilir, okul alışverişi yapabilir, geçen eğitim-öğretim yılından hatırladıkları üzerine konuşabilirsiniz.

ÇOCUĞUNUZUN DİJİTAL DÜNYASINI ANLAMAYA VE ÖĞRENMEYE ÇALIŞIN

Çocuklarınızın sosyal medya hesaplarını takip edin, onlarla arkadaş olun, paylaşımlarını görüntüleme imkânınız olsun; fakat bunu gizli gizli değil, arkadaşça bir yolla yapın. Çocuğunuza anlayışlı bir şekilde yaklaşırsanız paylaşımlarını sizden gizleme gereği duymayacaktır.

DİJİTAL DÜNYADAN KADEMELİ AYRILMAK ÖNEMLİ

Çocuğunuz yaz döneminde ekran karşısında olmaya; oyunlar oynayıp, videolar izlemeye alışmış olabilir. Bu durumda, çocuğunuzun akıllı cihazlarla olan bağını bir anda kesmeniz onun öfkelenmesine ve huysuz davranmasına neden olabilir. Ekran karşısında geçirilen zamanı kademeli olarak azaltmak için ona daha cazip seçenekler sunabilirsiniz. Birçok çocuk ailesiyle oyunlar oynamayı ya da zaman geçirmeyi ekran karşısında geçireceği zamandan daha kıymetli görmektedir. Okul ve ders çalışma saatlerini olumsuz etkileyebileceğinden çevrim içi topluluklara (WhatsApp grupları, DM grupları vb.) katılımlarını kademeli olarak azaltmaları konusunda çocuklarınıza bilgi vermelisiniz.

DİJİTAL DÜNYADAN TAMAMEN AYRILMAK YERİNE KONTROLLÜ KULLANIM

Cep telefonu ya da dijital dünya platformlarından tamamen ayrılış yerine birlikte belirleyeceğiniz bir zaman dilimi ve kotasında (günde bir saat, sadece hafta sonları gibi) çocuklarınızın bireysel gelişimine dönük kullanım programları yapabilirsiniz. Böylece çocuğunuz dijital dünyanın olumlu ve yararlı yönlerini de görebilir. Ekran karşısında geçirilen zamana eşlik edebilir ve okul için de hazırlık niteliğinde olabilecek uygulamalara ve oyunlara öncelik verebilirsiniz. Özellikle okul öncesi çağındaki çocukların eğitimi için; çeşitli yapboz, boyama etkinlikleri ile basit kavram öğretimleri uygulamaları bu noktada tercih edilebilir. “

DİJİTAL DÜNYANIN EĞİTSEL OLANAKLARINI BİRLİKTE KEŞFEDİN

Çocukların genellikle eğlence içerikli videolara erişim sağladıkları Youtube üzerinde istedikleri derslere ve konulara ait fazlasıyla eğitsel içerik bulabileceklerini de onlara öğretebilir ve beraber inceleyebilirsiniz.

YÜZ YÜZE SOSYALLEŞME OLANAKLARI YARATIN

Çocuklarınız yaz tatili boyunca çevrim içi oyunlar ve sosyal ağ siteleri aracılığıyla çeşitli arkadaşlar edinmiş olabilirler. Fakat onları dijital ortamdan sonra gerçek hayatta da iletişimlerini geliştirebilmeleri için yeni aktivitelere ve yüz yüze arkadaşlıklara teşvik etmelisiniz. Çocuğunuzun sosyal medya yerine kişisel ilişkilerini geliştirebilmesi için imkânlar yaratmalısınız. Ekran karşısında bulunduğu süreçte onu özlediğinizi dile getirebilir ve zaman yönetiminden bahsedebilirsiniz. En çok zaman ayırdığı ve sevdiği uygulama (oyun, sohbet programı vb.) hangisiyse o uygulamaya ayırdığı zamanı azalttığından neler yapmak isteyeceği üzerine konuşabilirsiniz. Okul arkadaşlarıyla buluşmalara ayarlayabilir ve okul hayatını anımsamalarını sağlayabilirsiniz.

İYİ BİR DİJİTAL ROL MODEL OLUN TAVSİYESİ

Telefon ve bilgisayarınızı bırakıp, kitaplarınızı elinize aldığınızda çocuğunuzu da bu yönde motive etmiş olursunuz. Çocuğunuzun en çok gözlemlediği kişiler olarak, onlara iyi birer rol model olmalısınız. Katı sözler ve kurallar kısa zamanlı etki gösterirler, tatlı bir dil kullanarak ve empati kurduğunuzu hissettiğinizde çocuğunuzdan daha etkili dönüşler alabilirsiniz. Elinizde cep telefonu ile çocuğunuza “telefon ile oynama” demek çok da anlamlı olmayacaktır.

OKUL YÖNETİMİ VE REHBERLİK SERVİSİ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPIN UYARISI

Tüm çaba ve uyarılara rağmen çocuğun ekran başında bulunma süresinde azalma olmadığı düşünülüyorsa konuyla ilgili görüşmek için okulun rehber öğretmenine başvurulabilir.