Çocuğun göz teması kurmaması soruna işaret olabilir

Çocuklar ve aileler arasındaki iletişim ufak yaşlarda göz teması ile başlar. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, ailelerin çocuklarıyla göz teması kuramamasının birçok sağlık sorunlarını da beraberinde getireceğini söyledi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, yeni doğan bebeklerin göz kontrollerinin önemini anlattı.

Bir ayını dolduran bebeklerin anne ve aileleriyle göz teması kurmaya başladığını söyleyen Tabar, şunları söyledi:

"Gelecekte dünyamızı emanet edeceğimiz çocuklarımızın ilk göz sağlıkları çok önemlidir. Çocukların ilk göz muayenelerinde doğumsal sorunların erken teşhisleri, erişkinlerden daha önemlidir. Çünkü bu sorunlar ileride çocukların görmelerinde geri dönüşü olmayan sıkıntılar ortaya çıkarabilir. İlk göz muayenesi 3’üncü ayını doldurduğunda yapılmaktadır. Bu dönem içerisinde yapılan muayenede çocuklarda herhangi bir bozukluk tespit edilmediği takdirde, 1 yıl sonra tekrar muayene edilmesi önerilmektedir. Çocuklar 1 ayını doldurduğunda genellikle anneleriyle göz temasında bulunmaya başlarlar. Bir anne çocuğu ile göz temasını iyi kuramadığını tespit ettiğinde en kısa sürede bir uzmana başvurması gerekmektedir. Göz teması kuramamasında birçok sebep vardır."

GÖZDEKİ ŞEKİL DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT

Çocuğun gözündeki şekil değişikliğinde göz kapağı düşüklüğü olabileceğini belirten Tabar, ailelere önerilerini şöyle sıraladı: