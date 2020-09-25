Çocuğun bağışıklığı için paketli ürün yerine evde kendiniz kek yapın

Çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendirme görevi anne babalara düşüyor. Beslenmede paketli ürünlere asla yer verilmemesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, bu ürünlerin çocuğun bağışıklık sistemine ve bağırsaklarına zarar verdiğini söyledi. İşte çocuklarda bağışıklığı güçlendirmenin yolları...

DHA'ya açıklamalarda bulunan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Filiz Bakar, çocukların beslenmesinde gıda takviyeleri için anne babaları uyardı.

MEYVELER VE SÜT ÜRÜNLERİ ÇOK ÖNEMLİ

Pandemi nedeniyle mart ayından bu yana kapalı olan okullar 21 Eylül’de yüz yüze eğitim için kapılarını açtı. Anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıflar için başlayan yüz yüze eğitim sürecinde, çocuğun beslenme çantası da önem taşıyor. Bağışıklık sistemini korumak adına ailelerin çocuklarının yeterli ve dengeli beslenmesine dikkat etmesi gerektiğini belirten Bakar, şu bilgileri verdi:



“Bağışıklığın düzenlenmesinde birçok takviye gıda var ancak en önemli faktör yeterli ve dengeli beslenme. Her öğünün içinde karbonhidratların olması, taze sebzenin bulunması, meyveler, süt ve süt ürünleri çok önemli. Bunu göze alarak dengeli bir beslenme planı hazırlamaları önem taşıyor. 3 ana öğün, 2 ara öğün şeklinde bir beslenme olması gerekiyor. Aradaki atıştırmalık ve ara öğünlerde de sağlık besinler tercih edilmesi önemli. Bu çocuğun bağışıklığını güçlendirecektir.”

“YUMURTA KAHVALTININ OLMAZSA OLMAZI”

Sabah kahvaltısında mutlaka süt ürünlerinin yer alması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Filiz Bakar, “Bunun yanında peynir, zeytin, bir dilim tam buğday ekmeği öneriyoruz. Yanında salatalık, domates olmalı. Bal ve reçel gibi karbonhidratlara da burada yer verilmeli. Özellikle yumurta olmazsa olmaz çok önemli bir kahvaltı besini olacaktır. Çocuk okula çok erken gidiyorsa okullarda bir kahvaltı saati olabilir. Çocuğu erken saatte beslenmeye zorlamamak bunun yerine bir muz ile bir bardak süt vermek mantıklı olacaktır.” tavsiyesinde bulundu.

“HAZIR KEK YERİNE EVDE KEK YAPIN”

Paketli ürünlere beslenmede asla yer verilmemesinin altın çizen Prof. Dr. Filiz Bakar, şu uyarılarda bulundu: