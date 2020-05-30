Çocuğa ölüm nasıl anlatılmalıdır?

“Çocuğa ölüm nasıl anlatılır?” sorusunun cevabı merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığımız bu süreçte ölüm haberlerinden çocuklar da etkilendi. Psikolog Derya Yalçınkaya Mor Papatya’da her hafta yazdığı köşesinde bu hafta çocuklara ölümü anlatma konusuna yer verdi. Yalçınkaya şu şekilde anlattı: “Ölümü anlatma kaygısı durumu anlatmayı zorlaştırır ve geciktirir. Öncelikle bilinmesi gereken çocukların bunu anlayabileceği ve kabul edebileceğidir. 2-3 yaş çocukları ölümü; sonu gelmeyen bir uyku olarak düşünürler. 4-5 yasta ise artık ölüm; kabul edilen bir gerçektir. Ölen kişinin geri gelmeyeceği bilinir. Somut örnekler vermek işinizi kolaylaştırır.”

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