Çocuğa ölüm nasıl anlatılmalıdır?
Koronavirüs salgının getirdiği ölümler “Çocuğa ölüm nasıl anlatılır?” sorusunu da gündeme getirdi. Çoğu kez farkında olmadan çocuklardan kaçmayı seçen yetişkinler, var olan durumu çocuğuna nasıl aktaracağını araştırıyor. Bu noktada yalan söylememenin önemini anlatan uzmanlar, çocukların birçok olaya yetişkinlerden çok daha kolay adapte olduklarını söyledi. Peki, çocuğa ölüm nasıl anlatılmalıdır? İşte yaş grubuna göre doğru anlatma teknikleri…
“Çocuğa ölüm nasıl anlatılır?” sorusunun cevabı merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığımız bu süreçte ölüm haberlerinden çocuklar da etkilendi. Psikolog Derya Yalçınkaya Mor Papatya’da her hafta yazdığı köşesinde bu hafta çocuklara ölümü anlatma konusuna yer verdi. Yalçınkaya şu şekilde anlattı: “Ölümü anlatma kaygısı durumu anlatmayı zorlaştırır ve geciktirir. Öncelikle bilinmesi gereken çocukların bunu anlayabileceği ve kabul edebileceğidir. 2-3 yaş çocukları ölümü; sonu gelmeyen bir uyku olarak düşünürler. 4-5 yasta ise artık ölüm; kabul edilen bir gerçektir. Ölen kişinin geri gelmeyeceği bilinir. Somut örnekler vermek işinizi kolaylaştırır.”