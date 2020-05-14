Çocuğa koronavirüsle ilgili o cümleyi kurmayın Koronavirüs çocuğa nasıl anlatılır?

Anne babaların aşırı koronavirüs kaygısı çocukları korkutuyor. Anne babaların panik ve korku durumlarına karşı uyarıda bulunan uzmanlar, çocuğa yaşından fazla bilgi verilmemesini ve kurulan cümlelere dikkat edilmesini söyledi. Peki, koronavirüs konusunda çocukla nasıl konuşulmalı?



DHA'ya açıklamalarda bulunan Uzman Psikolog Rabia Ünsaldı Köle, koronavirüs salgınına ilişkin yeni normalleşme süreci kapsamında 'eski düzene dönüyoruz' algısının kaldırılması gerektiğini belirtti. Yeni normalleşme sürecine geçerken Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerdiği önlemleri alarak, anın ve günün yaşanması gerektiğine dikkat çeken Köle, şu şekilde konuştu:

"Hayatımıza dair endişelerimiz yerine biraz kısa vadeli düşünmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Örneğin, 'bu hafta dışarı kaç kere çıkacağım, çıktığımda maskemi takıyor muyum?' gibi güne ilişkin kısa vadeli önlemler almak bir şeyi başarmış hissi ve güvende olma duygusunu yaratacağı için rahatlatacaktır. 'Eskiye döneceğiz' diye ısrarcı bir şekilde 'eskiye dönmezsek, her şey çok kötü olacak' şeklindeki düşüncelerinizi bırakıp, kısa vadeli planlar ve öncelikler oluşturup ona göre hareket etmek gerekiyor."

"ÇOCUKLARIN BÜYÜK BİR KISMI EVE ÇOK ALIŞTI"

Köle, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alan çocukların evde olma durumuna oldukça alıştığını söyledi. Okulların eğitime başlamasıyla çocukların okula giderken biraz zorlanacağını kaydeden Köle, şöyle konuştu:

"Okula gitmek istemeyen, sabah kalkmak istemeyen 'okula gitmek zorundasın' dediğimiz çocuklar, zorunda olmadıklarını gördü. Evden de ders dinlenip, ödev yapılabileceğini öğrendiler. Dolayısıyla çocukların büyük bir kısmı eve çok alıştılar. Çok haraketli çocuklar ya da dışarıda rahatça, özgürce arkadaşıyla oynamadaki kısıtlılık çocukları biraz yormuş olabilir. Ancak aileleriyle birlikte evde keyifli zaman geçiriyorlarsa, evi çok sevdiler. Okulun başladığı dönemde, okula giderken biraz zorlanacaklar. Bu süreci tatil şeklinde değil de öyle olması gerektiği için olduğunu, okul açılınca da öyle olması gerektiği konusunda yine net olmaları gerekiyor."

"BUNLARIN HEPSİ KAYGIDAN DOLAYI"

Çocukların bakış açısının anne ve babaların bakış açılarından şekillendiğini ifade eden Köle, şunları kaydetti: