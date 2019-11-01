Bu lezzeti unutamayacaksınız: Coco kurabiye tarifi

Lezzeti merak edilen Coco Kurabiyenin tarifi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Zelal Güneri coco kurabiyenin tarifini yazdı.

COCO KURABİYENİN TARİFİ

MALZEMELER

*oda sıcaklığında olan 3 adet yumurta beyazı

*1 çay bardağından bir parmak eksik toz şeker

*2 su bardağı Hindistan cevizi

YAPILIŞI

Bir kabın içinde tüm malzemeleri karıştırıp yoğuralım.Tüm malzeme toplandığında hamur kıvamına gelmiş demektir.Küçük toplar halinde parçaları koparıp kabaca yuvarlayalım ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizelim.

Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 15-20 dakika pişirelim.Oda sıcaklığında soğutup dinlendirdikten sonra servis yapalım.