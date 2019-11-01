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  3. Bu lezzeti unutamayacaksınız: Coco kurabiye tarifi

Bu lezzeti unutamayacaksınız: Coco kurabiye tarifi

Bu lezzeti unutamayacaksınız: Coco kurabiye tarifi

Damaklarda farklı lezzet arayanlar yeni tarifleri keşfetmek istiyor. Coco kurabiyede merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Sofralarında yeni tat arayanlar coco kurabiyenin tarifini öğrenmek istiyor. Zelal Güneri coco kurabiyenin tarifini yazdı. Haberimizin devamında sizlerle...

Lezzeti merak edilen Coco Kurabiyenin tarifi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Zelal Güneri coco kurabiyenin tarifini yazdı. 

COCO KURABİYENİN TARİFİ

MALZEMELER 

*oda sıcaklığında olan 3 adet yumurta beyazı
*1 çay bardağından bir parmak eksik toz şeker 
*2 su bardağı Hindistan cevizi 

YAPILIŞI 

Bir kabın içinde tüm malzemeleri karıştırıp yoğuralım.Tüm malzeme toplandığında hamur kıvamına gelmiş demektir.Küçük toplar halinde parçaları koparıp kabaca yuvarlayalım ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizelim.
Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 15-20 dakika pişirelim.Oda sıcaklığında soğutup dinlendirdikten sonra servis yapalım.

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