Doğa eczanesinin gözde ismi: Civanperçemi

Civanperçemi çayının faydalarından başlıca olanı, zayıf kan dolaşımı normale çevirmesidir. Saymakla bitiremeyeceğimiz civanperçemi çayının faydaları her geçen gün artmaya devam ediyor. Kolon, karaciğer, pankreas ve prostat kanseri hücrelerinin büyümesini yavaşlatan C vitamini emilimini arttırmayı kolaylaştıran, doğum sancılarını ve ağırlaştırılmış kolesterolün zararlarını tedavi etmek için kullanılan civanperçemi çayının faydalarını sizin için derledik…

İŞTE CİVANPERÇEMİ ÇAYININ FAYDALARI

Civanperçemi tüylü yaprakları ve beyaz çiçekleri olan bir bitkidir. Civanperçemi, Latince adı achillea millefolium olan bitki haziran ve eylül ayları arasında dağlarda büyür ve mor ya da pembe renk çiçekler açarak kendini belli eder. Bu bitki Kuzey Yarımküre’de oldukça yaygındır.

Civanperçemi bitkisini otlaklarda, yol kenarlarında büyürken bulabilirsiniz. Bitkinin yapraklarını toplayıp kurutarak hem çay hem de tentür yapabilirsiniz.

Civanperçemi çayının medikal tedavi anlamında insan sağlığı sistemi üzerinde göze çarpan etkilere sahiptir. Çayın sahip olduğu ana maddeler bitter, chamazulene, proazulene, saponinler, tanen ve yağ asitleridir.

Civanperçemi içerdiği yüksek saponis düzeyleri nedeniyle, civanperçemi çayı koroner arter duvarlarını genişleterek zayıf kan dolaşımı normale çevirmektedir. Aynı zamanda çok güçlü bir terletici olarak bilinmektedir. Diğer yandan doğum sancılarını ve ağırlaştırılmış kolesterolün zararlarını tedavi etmek için kullanılmaktadır.

Vücuttaki dolaşımı artırır: Civanperçemi çayı içmek vücuttaki dolaşım fonksiyonlarına yardımcı olmaktadır. Bu çayı düzenli olarak tüketmek ise vücuttaki kan basıncı seviyesini düzenlemeye etki etmektedir. Uygun bir dolaşım vücudun kardiyovasküler fonksiyonunu arttırmaya yardım etmekte ve kanı temizlemektedir. Civanperçemi çayı ayrıca detoksifikasyon görevi görerek vücut temizliğini sağlamakta ve genel işlevlerin daha sağlıklı çalışmasına destek olmaktadır.

Diüretik (idrar söktürücü) özelliğine sahiptir: Bu çayın idrar söktürücü özellikleri vücudun temizliğini sağlamakta ve aynı zamanda idrar yolu işlevlerine destek olmaktadır. Civanperçemi çayı vücuttaki toksinlerin atılması için mükemmel bir seçenek olduğu gibi istenmeyen mesane enfeksiyonlarının başlangıcını önlemeye de yardımcı olmaktadır. Civanperçemi çayının antimikrobiyal eylemleri vücuttaki bakterileri temizlemek için son derece yararlıdır. Böylece idrar yolu enfeksiyonlarının oluşumunu da önlemede önemli rol oynamaktadır.

Miyoma iyi gelir: Civanperçemi çayını tüketmek kadınlarda östrojen düzeylerini yükseltmekte ve miyom büyümesini yavaşlatmaktadır. Aynı zamanda pelvise kan dolaşımını artırır ve anti-enflamatuar özellikleri sayesinde kramp, karın ağrısını azaltır. Diğer yandan adet sırasında yaşanan şişme problemine yardımcı olur. Adet dönemleri öncesi civanperçemi, tarçın ve ısırgan çayı bir karışım halinde tüketilirse miyom ile ilişki olan aşırı kanama durumunun engellenmesini sağlamaktadır.

Yüksek tansiyona yardımcı olur: Bilimsel çalışmalarda gösterildiği gibi yüksek tansiyon baş dönmesi, yorgunluk, düzensiz kalp atışları, gerginlik gibi belirtiler ile kendini göstermeye başlayıp kalp rahatsızlıklarına neden olabilmektedir. Bir fincan civanperçemi çayını düzenli tüketmek yüksek tansiyon için kan akışını artırmak ve kontrol etmeye yardımcı olmakta böylece kalp-damar sağlığının iyileştirilmesini sağlamaktadır.

Kansere karşı özelliğe sahiptir: Barındırdığı inülin ve taninler içeren biyolojik açıdan aktif flavonoid bileşikler civanperçemi çayına kanser önleyici özellik yüklemektedir. Böylece serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarının azaltılmasında yardımcı olmaktadır. Ayrıca kolon, karaciğer, pankreas ve prostat kanseri hücrelerinin büyümesini yavaşlatan C vitamini emilimini arttırmayı kolaylaştırmaktadır.

Sindirime yardım eder ve iştahı arttırır: Civanperçemi çayı sindirime yardımcı olduğu için özellikle sık mide krampı problemi yaşayan kişiler için etkili bir yöntemdir. Mide ve bağırsaklardaki düz kasları gevşeterek bir anti-spazmodik olarak görev görmektedir. Aynı zamanda iştah kalitesini arttırdığı için sindirim sisteminin gıdalardan daha fazla besin absorbe edilmesini sağlamaktadır. Başka bir avantajı da civanperçemi çayının gaz problemlerini önlemeye yardımcı olmasıdır. Bu nedenle civanperçemi çayı kronik mide sorunları olanlar için idealdir.

Kan pıhtılaşmasını önler ve yarayı tedavi eder: Civanperçemi hafifçe kan damarlarını daraltması nedeniyle kan pıhtılaşması ve yara tedavisine yardımcı olmak için eşsiz bir yeteneğe sahiptir. Çayın anti bakteriyel özellikleri küçük yaraların tedavisine yararlı olmaktadır.

Stresi azaltmaya yardımcı olur: Civanperçemi thujone ve hafif bir hipnotik bileşeni içermektedir. Bu bileşenler yan etki göstermeden vücudu rahatlatmaktadır. Eğer uyumadan önce civanperçemi çayı tüketirsek sinirlerin rahatlamasını sağlayacak ve etkili bir stres düzenleyici olarak görev görecektir. Ayrıca anksiyete ve gerginlik için de doğal bir çare olarak tüketilmektedir.

Alerjik reaksiyonları rahatlatır: Civanperçemi çayı çeşitli alerjilerle uğraşan kişiler için oldukça faydalıdır. Civanperçemi doğal kurutma özelliğine sahiptir bu nedenle kronik sinüzit sonrası oluşan burun akıntılarını azaltmaya yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda kabarmış burun bezlerini yatıştırır ve böyle zamanlarda rahatlama sağlar.

Safra kesesi fonksiyonlarını iyileştirir: Civanperçemi çayının sahip olduğu bileşenler safra kesesinde safra akışını kolaylaştırmaktadır. Bu da vücutta sindirim kapasitesini arttırır ve safra taşı oluşumunu engeller.