Ciltteki yaraları iyileştiriyor: Civan perçemi!

Çivan perçeminin popülerliği son yıllarda arttı. Birçok kişi çivan perçeminin faydalarını merak ediyor. Çivan perçemi, antiseptik özelliğiyle vücutta meydana gelen birçok iltihaplanmanın karşısında duruyor. Sadece bu özelliği olmayan çivan perçeminin insan sağlığı için pek çok faydası bulunmakta.

CİVAN PERÇEMİ FAYDALARI NELERDİR?

Vücut Direnci İçin Faydası: Civan perçemi otu, vücuda zindelik katması ile bilinir. Vücut direnci için çok faydalı olan bu bitki türü, bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir.

Sindirim Sistemine Olan Faydası: Civan perçemi hazımsızlık sorununa çok iyi gelir. Sindirim sistemini güçlendirici etkisi ile de bilinen bu bitki, gaz problemini çözmek için de birebirdir.

Adet Dönemi İçin Faydası: Adet söktürücü özelliği aslında civan perçeminin en önemli yanlarından birisidir. Bu nedenle de adet döneminde ağrı çeken kadınlar için doğal bir ağrı kesici etkisi sağlar. Daha rahat bir adet dönemi için çayı bol bol tüketilebilir.

Soğuk Algınlığı İçin Faydası: Grip ve buna benzer durumlar için civan perçemi faydalı bir etki sağlar. İyi bir balgam söktürücü özelliği gösteren bu bitki aynı zamanda öksürüğü de kesmek için idealdir.

Mide İçin Faydası: Birçok mide rahatsızlığına iyi gelmesi ile bilinen civan perçemi, mide spazmını kesmek için idealdir. Aynı zamanda bağırsaklar için de çok faydalı olan civan perçeminin ishali kestiği de bilinmektedir.

Kemik Sağlığı İçin Faydası: Kemiklerin güçlendirilmesi ve kemik erimesinden korunma açısından civan perçemi çok büyük bir fayda sağlar.

Cilt Açısından Faydası: Yaraların iyileşmesi, enfeksiyonların ve iltihapların geçmesi açısından civan perçeminden faydalanma sağlanmalıdır. Cildin yenilenmesi ve hücrelerin güçlenmesi için civan perçemi bitkisi taze olarak tüketilebilir, çayı da sıklıkla içilebilir.

Basur Problemi İçin Faydası: Basur sıkıntısı çekenler için, oluşan basur memelerinin geçmesinde civan perçemi çayından faydalanmak mümkündür.

CİVAN PERÇEMİ FAYDALARI KISACA

Adet ağrılarını dindirir.

Basur problemine iyi gelir.

Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Kemikleri güçlendirir.

Sindirim sistemini güçlendirir.

Vücut direncini arttırır.

Soğuk algınlığına iyi gelir.

Cilt yaralarına iyi gelir.

CİVAN PERÇEMİ ÇAYININ FAYDALARI

Civan perçemi bitkisinde olduğu gibi, bu bitkinin çayında da birçok fayda saymak mümkün. Özellikle adet ağrılarını geçirmesinde etkili olan civan perçemi çayı, vücut direncini arttırmak, hastalıklara karşı korunmak ve mide ağrılarının geçirilmesi için kullanılabilir. Aynı zamanda vücut ağrıları için de civan perçemi çayı tüketimi desteklenmektedir.

CİVAN PERÇEMİ ÇAYININ HAZIRLANIŞI

2-3 tutam civan perçemi bitkisini, bir bardak suya ekleyip kaynattıktan sonra 10 dakika bekletmek ve ardından süzmek, çayın hazırlanması için yeterlidir.

CİVAN PERÇEMİ BANYOSU

Vücut ağrıları, basur ve cilt gençleşmesi açısından fayda sağlaması açısından, civan perçemi bitkisi ile doldurulmuş ve sıcak su eklenmiş bir banyoda en az 15 dakika oturarak dinlenmek çok faydalı olacaktır.

CİVAN PERÇEMİ BİTKİSİNİN ÖZELLİKLERİ

İçerisinde achillein adlı acı bir madde bulunduran civan perçemi, genellikle tarla ve yol kenarlarında yetişen, sağlık açısından mucize sayılan bir bitki türüdür. Sadece tadı ve faydaları ile değil, hoş kokusu ile de çok sevilir. Uzun yıllardan beri tıp alanında birçok konu için kullanılmıştır. Sadece bitki olarak değil, çay ve merhem olarak da kullanılır. Doğal bir ağrı kesici özelliği gösterir.

CİVAN PERÇEMİ ZARARLARI

Civan perçemi hakkında kanıtlanmış bir zarar bulunmaz. Ancak bazı bireylerde alerjik etkiler gösterebilir. Deri döküntüleri şeklinde rastlanabilecek bu durum için mutlaka bireyler kullanmadan önce uzmanlara danışmalıdır. Tavsiye edilen tüketim ölçüsünü aşmamak önemlidir.