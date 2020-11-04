Çıtır mantı nasıl yapılır? Çıtır mantı tarifi ve malzemeleri

Çıtır mantı birçok kişi tarafından oldukça seviliyor. Özellikle mantıyı haşlayarak sevmeyenler fırına sürülerek yapılan çıtır mantıyı tercih ediyor. Peki, çıtır mantı nasıl yapılır? İşte çıtır çıtır sesiyle ve lezzetiyle pratik fırın mantısı tarifi...



ÇITIR MANTI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamur için:

3 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı su

İç harcı için:

Dana kıyma

1 adet soğan

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz



Sosu için:

1 kase süzme yoğurt

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı nane

ÇITIR MANTI TARİFİ

Çıtır mantının ilk olarak hamurunu hazırlayın. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru 5-6 dakika bir kenarda dinlendirin.

Hamur dinlendirken iç harcı için soğanları minik minik doğrayın. Geniş bir tavaya zeytinyağı ve soğanları ekleyin. Biraz karıştırdıktan sonra kıymaları ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Dinlenen hamuru iki beze olarak ayırın ve açabilmek için tezgaha ve hamura biraz un serpiştirin. Açtığınız hamuru mantıya uygun kareler şeklinde kesin. Karelerin içine iç harcı koyun ve bohça şeklinde sıkıca kapatın.

Geniş bir tavayı ocağın üzerine alın ve içine zeytinyağı koyun. Mantıları tek tek bu tepsinin içine dizin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırına verin.

Mantılar pişerken sarımsaklı yoğurdu hazırlayabilirsiniz. Kızaran mantıları servis edeceğiniz tabaklara pay edin. Ardından sarımsaklı yoğurdu gezdirin.

Küçük bir sos tavasına zeytinyağı salça ve baharatları ekleyip orta ateşte mantı sosunu hazırlayın ve mantının üstüne dökün. Çıtır mantınız hazır. Afiyet olsun.