Çıtır çıtır patatesli kol böreği tarifi! El açması kol böreğinin yapılışı

El açması kol böreği tarifi merak ediliyor. Evde bulunan sebzeleri haşlayarak kol böreğine iç hazırlayabilir ve sofrada lezzete dönüştürebilirsiniz. Kol böreği birçok ilimizde sevilerek tüketiliyor. Peki, kol böreğinin püf noktası nedir? İşte adım adım el açması patatesli kol böreği tarifi ve malzemeleri...



EL AÇMASI KOL BÖREĞİ MALZEMELERİ

4,5 su bardağı un

2 tane yumurta(Birinin sadece akı kullanılacak)

Yarım çay bardağından iki parmak fazla sıvıyağ

2 yemek kaşığı yoğurt

Yeteri kadar tuz

İç malzemesi;

4 adet haşlanmış patates

Yeteri kadar maydanoz

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

Yarım tatlı kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Üzeri için;

1 adet yumurta sarısı

Çok az zeytinyağı

Susam, çörek otu

EL AÇMASI KOL BÖREĞİ YAPILIŞI

El açması kol böreği için önce hamuru yoğurun. 1 adet yumurta, 1 adet yumurtanın akı, yarım çay bardağı sıvı yağ, yoğurt ve tuz ekleyin. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini örtüp 15 dakika dinlendirin.

Patatesli harcı hazırlayın. Haşlanmış patateslerle baharatları, zeytinyağı ve tuzu karıştırın.

Dinlenen hamuru 6 eşit bezeye ayırıp, her birini mantı hamuru kalınlığında açın.

Yufkaların içlerine hazırladığınız harçları pay edip, rulo biçiminde sarın. Yuvarlak şekilde fırın tepsisine yerleştirip, üzerine zetinyağı ile çırpılmış yumurta sarısı sürün.

Susam ve çörek otu serpip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kızarana dek pişirin. Sıcacık el açması kol böreği hazır. Afiyet olsun.