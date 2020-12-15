Çirkini güzelleştiren bitki: Akırı karha! Cilde etkisi inanılmaz

Akırı karha bitkisi, zeytinyağı ile bir araya geldiğinde ciltte muhteşem etkiye sahip olan bitkilerin başında geliyor. Nezle otu ve ödül kahr olarak da bilinen ve sıcak iklimlerde yetişen akırı karha başta 'çirkini güzelleştiren bitki' olarak biliniyor.



CİLDİ GÜZELLEŞTİRİR

Cilde faydalı bir bitki olan akırı karha cilt bakımı için kullanılır. Ciltte oluşan pürüzlerin, kırışıkların giderilmesine yardım eder. Anjine iyi gelir. Bunun için kaynatılıp gargara yapılır. Mide rahatsızlıklarına karşı da faydalıdır. Bronşit tedavisinde yardımcıdır. Hazmı kolaylaştırır.

ÖKSÜRÜĞÜ KESER

Düzenli olarak kullanıldığında vücuda kuvvet verir. Öksürük ve balgamı keser. Felce iyi gelir. Diş ağrılarını ve romatizma şikayetlerini azaltır.

GARGARASI DİŞ AĞIRISINI GEÇİRİR

Kusma ve ishale neden olabildiği için daha çok haricen kullanılır. Akırı karha zeytinyağında kaynatılıp elde edilen yağ soğuduktan sonra felç olan bölge bu yağla ovulursa faydası görülür. Yüze ve cilde sürülürse, cildi besler ve yüzü güzelleştirir. Kaynatılıp suyuna bal ilave edilip içilirse balgam, öksürük ve mide üşütmesine karşı faydalı olur. Kaynatılıp suyuyla gargara yapılırsa diş ağrılarını hafifletir.

AKIRI KARHA NASIL BİR BİTKİDİR?

Akırı karhanın yapraklarının papatyaya benzemesinin yanı sıra, dalları ve kökü kullanılmaktadır. Sürgünleri damarlı ve otsu yabani gövdesi kahve rengindedir. Ülkemizde yetişmez.