Çingene pilavını tattınız mı daha önce? İşte tarifi

“Çingene pilavı nasıl yapılır?” merak ediliyor. Çingene pilavı çok yaygın olmasa da son zamanlarda merak edilen lezzetler arasında yer alıyor. Sabah kahvaltılarında tüketilen çingene pilavı nasıl yapılır merak ediliyor. Yapımı pratik ve kolay olan çingene pilavı lezzetiyle de herkesin beğenisini kazanıyor.

25 Ağustos 2019 Pazar 18:56
25 Ağustos 2019 Pazar 19:03
Çingene pilavını tattınız mı daha önce" İşte tarifi

Sabah kahvaltılarında tüketilen çingene pilavı pratik yapımıyla dikkat çekiyor. Son zamanlarda popüler olan çingene pilavı nasıl yapılır merak ediliyor. Kahvaltı sofralarını süsleyebileceğiniz çingene pilavı lezzetiyle deneyenleri kendine hayran bırakıyor. 

ÇİNGENE PİLAVI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kase dolusu lor peyniri
1 adet salatalık
1 adet domates
2 adet yeşil biber
1 adet kırmızı biber
3-4 adet taze soğan
Küçük bir tane kuru soğan
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Tuz

ÇİNGENE PİLAVI TARİFİ YAPILIŞI

Salatalık malzemelerin tamamını doğrayıp üzerine lor peyniri elimizle ufalayarak dağıtıyoruz. Tuzu ve zeytinyağı ekleyip güzelce harmanlayıp sabah kahvaltı da servis ediyoruz. 

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