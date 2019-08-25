Çingene pilavını tattınız mı daha önce? İşte tarifi

Sabah kahvaltılarında tüketilen çingene pilavı pratik yapımıyla dikkat çekiyor. Son zamanlarda popüler olan çingene pilavı nasıl yapılır merak ediliyor. Kahvaltı sofralarını süsleyebileceğiniz çingene pilavı lezzetiyle deneyenleri kendine hayran bırakıyor.

ÇİNGENE PİLAVI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kase dolusu lor peyniri

1 adet salatalık

1 adet domates

2 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

3-4 adet taze soğan

Küçük bir tane kuru soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

ÇİNGENE PİLAVI TARİFİ YAPILIŞI

Salatalık malzemelerin tamamını doğrayıp üzerine lor peyniri elimizle ufalayarak dağıtıyoruz. Tuzu ve zeytinyağı ekleyip güzelce harmanlayıp sabah kahvaltı da servis ediyoruz.