Ciltteki siyah noktaların düşmanı! İşte şifa tarifi

Yumurta maskesinin tarifi merak ediliyor. Yumuta maskesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cildinde siyah noktalar vb. şikayetleri olanlar için yumurta maskesi çok büyük önem taşıyor. Haberimizin devamında yumurta maskesinin yapımını ve cilt için önemini bulabilirsiniz.

YUMURTA MASKESİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

Yumurta

Ne kadar ihtiyacınız olduğuna göre kağıt havlu

2 adet kase

1 çatal

1 fırça

Tahta kaşık

Yarım limon suyu

Sirke

YUMURTA MASKESİ ILE SİYAH NOKTALARI TEMİZLEME

Önce 1 adet yumurtanın akını kaseye ayırın.

Ayırdığınız yumurta akını kase içerisinde köpürünceye kadar tahta kaşık ile karıştırın.

Köpüren yumurta akını tüm cildinize sürün.

Cildinizin her tarafına yumurta akını sürdükten sonra yavaşça kağıt havluyu boşluk kalmayacak şekilde yapıştırıp, 20 – 25 dakika süre ile bekletin.

Bekleme süremiz dolduktan sonra adeta ağda yaparcasına kağıt havluyu cildinizden ayırın.

Yumurta maskesi ile siyah nokta temizleme işinin püf noktası, işlemin kağıt havlu ile yapılmasıdır. Kağıt havlunun ağda etkisi gösterebilmesi için yumurta akının cilde havlu ile yapışması çok önemlidir.

YUMURTA MASKESİ ILE KIRIŞIKLIKLARI GİDERME

Bu işlem için 2 adet yumurtayı bir kaseye kırın.

Ayırdığınız yumurta akını kase içerisinde köpürünceye kadar tahta kaşık ile karıştırın.

Köpüren yumurta akını tüm cildinize sürün. Özellikle kırışıklıkların olduğu bölgelere daha dikkatli sürmeli ve dairesel hareketlerle masaj yaparak sürmelisiniz.

Yumurta akı cildinizde 30-35 dakika kadar durmalıdır.

Son olarak yüzünüzü soğuk su ile durulayın.

YUMURTA MASKESİ ILE GÖZENEKLERİ SIKILAŞTIRMA

2 adet yumurta, yarım limon suyu ve 1 yemek kaşığı sirkeyi kasede karıştırın.

Karışım tamamlandıktan sonra cildinizin tamamına uygulayın.

15-20 dakika sonra soğuk su ile durulayın.

YUMURTA AKI MASKESİNİN FAYDALARI

Yumurta içerisinde A, B ve D vitaminlerini içerir. Bu vitaminlerin hepsi vücut için gerekli olan vitaminlerdir. Yumurta akı maskesinin düzenli olarak yapılması sayesinde cildin zamanla sağlıklı bir şekilde ışıldaması ve sıkılaşması mümkün olabilir. Yine erken yaşlanma ile mücadele eden yumurta akı maskesi, belirli bir yaşın üstündekiler için mucizevi faydalar sağlayabilir.

Uyarı: Yumurta akı maskesini uygulamaya başlamadan önce,elinizin üzerindeki ufak bir alana az bir miktar formülden sürünüz. Herhangi bir alerjik reaksiyona sebep olup olmadığını test etmeden bu formülleri yüzünüze uygulamayınız. Yumurta bazı insanlarda ciltte tahriş ve ciltte kızarıklığa sebep olmaktadır.Maske kullanımı sonucu ciltte yanma hissediyorsanız ve sivilce ile siyah noktaların sayısı arttı ise maske uygulamayı hemen bırakınız.