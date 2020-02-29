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Ciltteki lekeleri yok edecek çözüm

Ciltteki lekeleri yok edecek çözüm

Antiseptik özelliği olan damla sakızıyla hazırlanan kür, ciltte leke ve kırışıklığı azaltıyor, yüzdeki sarkmaları kısa sürede toparlıyor.

Birçok kişinin yüzündeki aknelerle başı dertte. Özellikle ergenlik döneminde görülen aknelerin, vücuttaki yağ dengesizliğinden meydana geldiği biliniyor. İlaçlar, temizleyiciler, jeller ve kremler derken yüzündeki aknelere çözüm bulamayanlar bitkisel yollara başvuruyor.  Bunlardan biri olan damla sakızının hem bakteri hem de virüsleri etkisiz hâle getiren bir özelliği bulunuyor. Ayrıca bu yüzden birçok hastalığın tedavisinde de kullanılıyor. Antiseptik etkisiyle bilinen damla sakızı, cilde derinlemesine bakım yapmak için büyük bir öneme sahip. 

AKNELERİ ORTADAN KALDIRIR

Bu dönemde yüzde kalıcı izler bırakmaması için, cilt temizliği yanında bu sivilceleri kurutucu özellikli ürünler kullanılır. Damla sakızı bu noktada oldukça etkilidir. Hem antiseptik olarak gözenekleri temiz tutar hem de oluşmuş akneleri giderir. Akneden dolayı kızarmış, ağrılı ve yanan bölgeyi sakinleştirir. Cildi canlandırır, nem seviyesini ayarlar ve korur. Cilt kırışıklıklarını açıcı ve bu kırışıklıklar oluşmadan da cildi genç tutma özelliği vardır. Yüz ovalini sıkılaştırdığı gibi sarkmaları da toparlar. 

 


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