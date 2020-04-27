Ciltteki benler ne anlama geliyor? Benler cilt kanserine dönüşür mü?

Ciltteki benlerin ne anlama geldiği merak edilen konular arasında yer almaktadır. Benlerin bazılarının erken müdahale edilmediğinde yaşamı tehdit eden cilt kanserine dönüşebildiğini anlatan Dr. Ata Nejat Ertek, benlerdeki değişikliklerin ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, birçok kişi de oluşan irili ufaklı benlerin çoğu zararsız olsa da, bazılarının erken müdahale edilmediğinde yaşamı tehdit eden cilt kanserine dönüşebildiğini belirterek, “Dünya genelinde görülme sıklığı hızla artan kanser türlerinden biri Malign Melanom’dur. Lezyonlarının yüzde 70’i cilt üzerinde gelişirken yüzde 30’u da bir ben üzerinde oluşuyor. Bu kanser türü hızla bölgesel lenf düğümlerine, ardından tüm vücuda yayılıyor. Ciltte en önemli problemlerden biri leke gibi algılanan benler ya da benleri taklit eden deri kanserleridir. Çoğunlukla lekelere göre daha değişik yapılar olmalarına rağmen erken dönemde lekelere benzer yapılar şeklinde görünebilirler. Bu durum dikkatle takip edilmelidir.” dedi.

HANGİ BENLER RİSK OLUŞTURUR?

Şüpheli bir leke ya da benlerde bir değişim fark edildiğinde vakit kaybetmeden Dermatoloji Uzmanına görünülmesini öneren Dr. Ertek, şunları söyledi: