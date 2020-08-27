Ciltte ve saçta mucize etki: Elma sirkesi! Elma sirkesinin saça ve cilde faydaları nelerdir?

Elma sirkesi kilo verme konusundan temizliğe kadar birçok alanda kullanılıyor. Birçok insan cilt temizliğinde ve saç bakımında da elma sirkesini tercih ediyor. Peki, faydalı olan bu şifayı doğru kullanıyor muyuz? Elma sirkesi saçta ve ciltte nasıl kullanılır?



Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'nın sorularını yanıtlayan Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Dermatoloji Bölümünden Uzm. Dr. Şule Bilici Geçer, elma sirkesi hakkında merak edilenleri anlattı. Elma sirkesinin yüzyıllardır hem ilaç olarak hem yemeklerde kullanılan doğal bir şifa kaynağı olduğuna dikkat çeken Geçer, antiseptik özelliği olan sirkenin geleneksel olarak cilt enfeksiyonları ve yara bakımında birçok medeniyet tarafından kullanıldığını belirtti. İşte en çok merak edilenler ve elma sirkesinin cilde faydaları...

Elma sirkesi ciltte nasıl kullanılmalıdır?

Cildi ölü deriden arındırma ve antimikrobiyal özelliği olan sirke, akne tedavisine destek olarak tonik şeklinde kullanılabilir. Mutlaka su ile seyreltilmeli, pamuk yardımıyla nazikçe uygulanmalıdır. Daha sonra durulanmalıdır.

Elma sirkesinin saça faydası nedir?

Saçta kepek sorununda da faydalı olan elma sirkesi durulama suyuna katılarak kullanıldığında saçlara parlaklık verir. Cilde direkt teması tahriş edebilir onun için saç diplerine seyreltilmeden kullanılmamalıdır.

Elma sirkesi cilt lekelerini yok eder mi?

Cilt lekeleri için de halk arasında sıkça kullanılan elma sirkesi lekeler için etkili olabilmekle birlikte uygun seyreltilmediğinde ciltte tahriş oluşup lekeler daha da artabileceğinden uzman dermatolog görüşü almadan kullanılması uygun değildir. Bitlenmenin medikal tedavisine ek olarak sirkeli suyla saçların taranması tedaviyi hızlandırmakta ve daha etkin olmasını sağlamaktadır.

Elma sirkesiyle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar?

Elma sirkesi geleneksel tedavi yöntemlerinde sıkça yer alan mucizevi bir ürün olarak bilinse de yanlış kullanımı istenmeyen etkilere yol açabilir. Özellikle yoğun konsantrasyonda kullanımı ciltte tahrişe neden olabilmektedir bu yüzden mutlaka sulandırılarak kullanılmalıdır. Cilde nazikçe uygulanmalı ve mutlaka durulanmalıdır. Açık yaraya uygulanmamalıdır. Tedavi yerine değil tedaviye destek olarak kullanıldığı unutulmamalı, öncelikle tedavi için uzman bir dermatolog görüşü alınmalıdır.