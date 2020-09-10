Cilt tipine göre kullanılması gereken ürünler neler? Cilt tipi nasıl test edilir?

Bazen kullanılan kozmetik ürünlerin cildimize etkisi olmamasından şikâyet ederiz. Bu durumda kullandığınız ürünün cilt tipine uygunluğuna dikkat ediyor musunuz? Cevabınız hayır ise cilt sorunlarına hazır olun. Çünkü uzmanlar, cilt tipinin tespiti yapıldıktan sonra bakım kürlerinin uygulanması gerektiğini belirtiyor. Peki, "Cilt tipim ne? sorusunun cevabını nasıl bulacağız? İşte cilt tipleri ve özellikleri...



İHA'ya açıklamalarda bulunan Dr. Ata Nejat Ertek cilt tipinin tespiti yapıldıktan sonra cildin durumuna uygun bakım kürleri uygulanması gerektiğini ifade ederek cilt tiplerini şöyle sıraladı:

"Normal Cilt: Görünümü şeffaf, gözenekleri kapalı, lekesiz ve problemsiz bir cilt. Hafif bir bakımla doğal güzelliğini korur. Kullanılacak ürünler: Süt tipi temizleyici, alkol oranı normal bir tonik ve su içerikli hafif bir nemlendirici.

Karma Cilt: Alın, burun ve çene yağlıdır. Yani yüzde T şeklinde bir yağlanma görülür. Yağlı olan kısımlarda siyah nokta, yağ butonları, açık gözenekler bulunabilir. Yanaklardaki gözenekler ise kapalıdır. Kullanılacak ürünler: Süt tipi temizleyici, düşük alkollü tonik, cildin durumuna göre nemlendirici ve eğer gerekiyorsa göz çevresi için krem.

Kuru Cilt: İnce bir üst deriye sahip, gözenekleri ufak ve kapalı cilt. Ancak yağ salgılanması normalin altında olduğu için görünümü mattır ve pul pul kalkmalar görülür. Cilt gergindir fakat çabuk kırışır. Kullanılacak ürünler: Süt tipi temizleyici, alkolsüz tonik, yağ içerikli nemlendirici, besleyici gece kremi, göz çevresi kremi ve nemle yağ depo edici maskeler.

Yağlı Cilt: Görünümü parlak ve yağlı, gözenekleri açık bir cilt tipi. Gözeneklerin içi genellikle dolu, siyah noktalı ve sivilceli olabilir. Yağlı cildin akne problemini önlemek için çok dikkatli bir günlük temizlik programı uygulanmalıdır. Kullanılacak ürünler: Jel tipi temizleyici, alkollü tonik, su içerikli nemlendirici ve sarkmayı önlemek için temizleyici ve sıkıştırıcı maskeler."

CİLT TİPLERİNE GÖRE KULLANILMASI GEREKEN ÜRÜNLER

YAĞLI VE SİVİLCELİ CİLTLERE ÖNERİLER: Sivilce, siyah nokta ile kapalı olan gözeneklerden fazla yağ salgısının dışarı çıkamayıp, olduğu yerde birikmesiyle oluşur. Yağlı ciltlerde kullanılacak ürünlerin özenle seçilmesi şarttır. Kullanılacak ürünler: Antiseptik sabun (kükürt, kafur, katran içeren ürünler).

HASSAS YAĞLI CİLTLER İÇİN ÖNERİ: Genişlemiş gözenekler, zaman zaman kırmızı lekeler görülür. Hassasiyetinden pul pul kalkabilir. İç ve dış etkenlere karşı duyarlıdır. Kaşıntı ve yanma görülebilir. Kullanılacak ürünler: Süt tipi temizleyici, kesinlikle alkolsüz tonik, alerji giderici kremler ve genelde cildin susuz yapısı olduğu için su içerikli hafif nemlendiriciler.