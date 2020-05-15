Cilt lekelerini temizleyen elma sirkesi tarifi! Elma sirkesi nasıl yapılır?

Elma sirkesi tarifi merak edilen konular arasında yer alıyor. Elma sirkesi nasıl yapılır? Elma sirkesi cilt lekelerine iyi geliyor mu? gibi birçok sorunun cevabı İnternette araştırılıyor. Koronavirüs sürecinde de adını çok sık duyduğumuz sirkenin temizlikten cilt sağlığına kadar birçok faydası bulunuyor. Elma sirkesi güneş lekeleri ve yaşa bağlı oluşan lekelerin azalmasına yardımcı olur. Fakat cilde faydası olması için elma sirkesi kimyasal ve koruyucu madde içermemeli, organik yetiştirilmiş elmalardan elde edilmiş olmalıdır. İşte cilt lekelerine iyi gelen elma sirkesi tarifi…

ELMA SİRKESİ İÇİN MALZEMELER

2 adet elmanın kabuğu

750 ml temiz içme suyu ( 1 litreden biraz az )

Bir çay kaşığı şeker

Bir çay kaşığı tuz

1 litrelik cam kavanoz

ELMA SİRKESİ YAPILIŞI

Listede belirttiğimiz miktarda elmalarınızı hazırlayınız. Kabuklarını biraz kalınca soyarak kavanozun içine doldurunuz. Ardından su, şeker ve tuz ekleyerek kavanozun ağzını sıkıca kapatınız. Evinizde ışık almayacak bir yere bırakınız ve burada 10 gün boyunca bekletiniz.

ELMA SİRKESİNİN FAYDALARI

Güneş lekeleri ve yaşa bağlı oluşan lekelerin azalmasına yardımcı olur.

Ölü derinin soyulmasına yardımcı olur

Cildin doğal PH’ını dengeler.

Akne ve akne izlerini gidermede faydalı olmaktadır.

Açık gözeneklerin azalmasına yardımcı olur.

CİLT LEKELERİ İÇİN ELMA SİRKESİ NASIL KULLANILMALIDIR?

Akne ve lekeler için yarı yarıya sulandırılmış organik elma sirkesi pamuk yardımıyla yüze sürülür. Cildin yağlanmasını azaltır. Hassas ciltlere sahip olanlar veya bir rahatsızlığı olanlar mutlaka doktora danışmalıdır.

