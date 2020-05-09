Cilt lekelerine iyi gelen maske tarifi: Elma sirkesi Cilt lekeleri nasıl geçer?

Cilt lekeleri nasıl geçer? Cilt lekelerine maske tarifi nedir? gibi soruların cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle bakım yapmayı seven kadınlar cilt lekelerine çözüm olacak maske tariflerini araştırıyor. Peki, bugüne kadar cilt lekeleri için elma sirkesi denediniz mi? Birçok şeyde kullanılan elma sirkesi mutfakların olmazsa olmazıdır. Kozmetik sektöründe de kullanılan elma sirkesi cildi rahatlatıyor.

CİLT LEKELERİ İÇİN ELMA SİRKESİ TARİFİ

Ciltteki lekeleri yok etmek için; bir kaba yarı yarıya sulandırılmış elma sirkesi koyup kaynatın. Daha sonra bu su ile yüzünüze buhar banyosu yapın. Ayrıca yarı formunuzu korumaya yardım eder.

KİLO VERMEK İÇİN ELMA SİRKESİ NASIL KULLANILIR?

Bir bardak suyun içine 1-2 tatlı kaşığı elma sirkesi koyun. İçine 1 tatlı kaşığı bal ekleyip sabahları düzenli olarak aç karnına için. Bu karışımın fazla kilolarınıza faydası olduğunu göreceksiniz.