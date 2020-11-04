Cilt lekelerine iyi gelen ıhlamur maskesi tarifi

Cilt lekeleri özellikle yaz mevsiminin ardında kalan önemli cilt problemleri arasında yer alıyor. Peki, cilt lekeleri nasıl geçer? Ihlamur çiçekleri ve yapraklarıyla hazırlanan ıhlamur maskesi ile cilt lekeleriyle baş edebilirsiniz.



IHLAMUR MASKESİ TARİFİ

Ihlamur maskesi için 2-3 tatlı kaşığı kurumuş çiçek ve yaprak ıhlamurun üzerine 1 bardak kaynar su dökülür. Pelte kıvamına gelinceye kadar kaynatmaya devam edilir. Kaynamış ve bekletilmiş sıvı bir pamuk yardımıyla cilde sürülür. Yine aynı şekilde elde edeceğiniz ıhlamurla kırışıklıklara masaj yaparsanız gaye iyi sonuç alırsınız.

Hassas cilde sahip olanlar ve herhangi bir rahatsızlığı olanlar mutlaka doktor tavsiyesi alarak yapmalıdır.