Cilt lekeleri nasıl geçer? İşte kış ayında cilt bakımının sırrı
Doğru adımlarla cildinizi sağlıklı bir görüntüye kavuşturabilirsiniz. İşte kış ayında cilt bakımının püf noktaları...
Kış ayları yazın yorulan ve güneşe maruz kalan cildi yenileme zamanı. Uzmanlar, sıcak havalarda güneş ışınlarına maruz kalan cildin keratin dokusunun kalınlaştığına işaret ederek, kış aylarına girmeden önce yapılacak basit altı uygulamanın cildi yeniden sağlıklı görüntüsüne kavuşturmaya yeteceğini vurguluyor. İşte kış ayında cilt bakımının püf noktaları...
CİLDİ TEMİZLEMEK ÖNEMLİ
İHA'ya açıklamalarda bulunan bir güzellik merkezinin kurucusu Derya Bulut, yaz şartlarının yoğunluğuna maruz kalan cildin yenilenmesi ve toparlanması için bakımlara bir an önce başlanması gerektiğini söyleyerek önerilerini şu şekilde paylaştı:
“Öncelikle, güneş ışınlarından yorulan cildi krem formundaki temizleyiciler ile temizlemeliyiz. Yaz mevsimde dokusu bozulan, renk değiştiren ve lekelenen cildimizi peeling yardımıyla arındırabiliriz. Eğer cildinize ekstra bir bakım yapmak ve cilt problemine yönelik iyi gelen bir şeyler yapmak isterseniz, yüz maskeleri acil yardım ekipmanı görevini görecektir.”
UYGUN NEMLENDİRİCİ CİLDİN SUSUZLUĞUNU GİDERİR
Yaz aylarından sonra havanın soğumasıyla ve sonbahara girişle cildin nem dengesinin bozulmaya başlayacağını kaydeden Derya Bulut, uygun nemlendiricilerin cildin susuzluğunu gidererek nem oranını artıracağını aktardı.
Serumların ise değişik mineraller, vitaminler ve hücre yenileyici içeriklere sahip olduğuna işaret eden Bulut, şu bilgileri verdi:
“Stres, yorgunluk, güneş, yaşlanma gibi sebeplerle hırpalanan cildi, içeriden takviye ederek daha sağlıklı görünmesine yardım eder. Çünkü cildin dermal tabakasına kadar inerler. Biz merkezimizde bu uygulamayı cihazlar yardımıyla yapıyoruz. Güneş kremleri, cildi güneşin zararlı ışınlarından koruyor. Cilt kanseri riskini azaltır. Dünya’ya ulaşan UVA ışınlarının yüzde 95’ ini ultraviyole radyasyon oluşturuyor. UVB ışınları ise cildin yapısını bozarak DNA mutasyonuna neden oluyor. Bu nedenle her mevsim mutlaka güneş kremi kullanmalıyız.”