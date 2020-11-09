Cilt lekeleri nasıl geçer? İşte kış ayında cilt bakımının sırrı

Kış ayları yazın yorulan ve güneşe maruz kalan cildi yenileme zamanı. Uzmanlar, sıcak havalarda güneş ışınlarına maruz kalan cildin keratin dokusunun kalınlaştığına işaret ederek, kış aylarına girmeden önce yapılacak basit altı uygulamanın cildi yeniden sağlıklı görüntüsüne kavuşturmaya yeteceğini vurguluyor. İşte kış ayında cilt bakımının püf noktaları...

CİLDİ TEMİZLEMEK ÖNEMLİ

İHA'ya açıklamalarda bulunan bir güzellik merkezinin kurucusu Derya Bulut, yaz şartlarının yoğunluğuna maruz kalan cildin yenilenmesi ve toparlanması için bakımlara bir an önce başlanması gerektiğini söyleyerek önerilerini şu şekilde paylaştı:

“Öncelikle, güneş ışınlarından yorulan cildi krem formundaki temizleyiciler ile temizlemeliyiz. Yaz mevsimde dokusu bozulan, renk değiştiren ve lekelenen cildimizi peeling yardımıyla arındırabiliriz. Eğer cildinize ekstra bir bakım yapmak ve cilt problemine yönelik iyi gelen bir şeyler yapmak isterseniz, yüz maskeleri acil yardım ekipmanı görevini görecektir.”

UYGUN NEMLENDİRİCİ CİLDİN SUSUZLUĞUNU GİDERİR

Yaz aylarından sonra havanın soğumasıyla ve sonbahara girişle cildin nem dengesinin bozulmaya başlayacağını kaydeden Derya Bulut, uygun nemlendiricilerin cildin susuzluğunu gidererek nem oranını artıracağını aktardı.

Serumların ise değişik mineraller, vitaminler ve hücre yenileyici içeriklere sahip olduğuna işaret eden Bulut, şu bilgileri verdi: