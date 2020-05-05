Cilt lekeleri nasıl geçer? Evde cilt lekelerine ne iyi gelir?

Cilt lekeleri birçok kişi tarafından sorun haline geliyor. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak insanı etkileyen cilt lekeleri için maske tarifleri araştırılıyor. Peki, cilt lekeleri nasıl geçer? Cilt lekelerine ne iyi gelir? Kış mevsiminde soğuk ve evdeki sıcaklık cildi etkiler ve ciltte tabakalar oluşmasına neden olur. Kış sonlarına doğru ise ciltte lekeler oluşur. Doktor Mehmet Öz’ün açıklamalarından derlediğimiz bilgiye göre cilt sağlığında cildi nemlendirmek büyük bir öneme sahip. Sık duş almanın cilde büyük zarar verdiğini paylaşımlarında anlatan Mehmet Öz, sabun ve sıcak suyun ciltteki doğal yağları yok etmesi sebebiyle cildin korunmasız ve hastalıklara açık hale gelindiğini belirtiyor. İşte Prof. Doktor Mehmet Öz’ün sağlıklı ve cilt lekelerini çözen önerileri:

Duş sıklığını azaltamıyorsak bile çıkar çıkmaz bolca nemlendirici kullanarak cildi koruyabiliriz. Yaşınız, cinsiyetiniz fark etmez, gece yatmadan önce kullanılan yoğun nemlendirici bir krem cilde yapılacak en iyi yatırım.

Kozmetiğin çoğu hem vücut için hem kese için zararlı. Hâlbuki cilt bakımı çok kolaydır. Birincisi cilt temizliği için yumuşak bir sabun kullanın. Sabun gözlerinizi yakmasın, bebeklerin kullandığı sabunlar seçilebilir. Sabahları güneş uyandığınızda yaz, kış güneş koruyucu krem kullanın. SPF 30 faktör ve üstü olmasına özen gösterin. Akşam uyurken Retin olan bir krem seçin. Bunlar pahalı değil.

Haftada bir kese ya da peeling ile yüzünüzü temizleyin. Ben de bunların hepsini yapıyorum ama sabun kullanmam. Sadece su ile yıkarım. Herkes toniği soruyor, çok araştırdım. Faydası olabilir ama yüzde 2 yüzde 3 çok düşük bir faydadır. O kadar paraya değmez.

Beslenmesine dikkat ederse cilt ışıltısı iki ay içinde tamamlanır. İki ay içinde güzelleşebilir.