Cilt kuruluğu ve sivilce izleri nasıl geçer? İşte baş etme yöntemleri

Cilt kuruluğu kış aylarında en çok şikâyet edilen problemlerin başında geliyor. Peki, kış ayında cilt nasıl korunmalıdır? Cilt lekeleri, sivilce, sivilce izleri, cilt kuruluğu gibi sorunlarla baş etmek için öncelikle cilt tipinize uygun bakımı bulmanız gerekiyor.



Alem Dergisi'ne değerlendirmelerde bulunan Dr. Ayfer Aydın, kış mevsimiyle beraber artan cilt kuruluğunun nedenlerini ve cilt kuruluğu ile başa çıkmanın yollarını anlattı.

Mevsimsel Cilt Kuruluğu Nedir? Cilt Kuruluğu ile Nasıl Başa Çıkılır?

Cildimiz soğuk havayla yıpranır ve kuruyup çatlayabilir özellikle kış mevsimine girerken doğru bakımla cildi temizleyip nemlendirme önemlidir. Kış mevsiminde özellikle el-ayak ile yüz derisinde gelişen şiddetli ve rahatsız edici kuruluk; kaşıntı ve egzamalara yol açabilir.

Vücudumuzun en büyük organın deridir. Ona iyi bakmamız lazım çünkü bizi dış etkenlerden korur; aynı zamanda güzelliğimizin ve sağlığımızın da bir aynasıdır. Mevsim geçişlerinde en fazla etkilenen en hassas bariyerimiz cildimizdir. Bir yandan soğuk ve kuru hava, diğer yandan düşük nem oranı, cildimizi risk altına alır.

Dolaşım sistemimiz ısı kaybını önlemek için kan akışımızı daha iç organlara doğru çektiğinden, ciltte kan akışı azalarak beslenmesi yavaşlar. Bu durum renksiz, mat bir cilt görünüme sebep olur. Bu sebeple cildin hava koşullarına ayak uydurması için bazı tedbirlerin alınmasında ve uygun bakım şartlarının sağlanmasında fayda vardır. Uygun bakım önerileri sağlandığında hem sonraki yıllara iyi bir yatırım yapmış olursunuz, hem de mevsim boyunca sağlıklı ve güzel görünümlü bir cilde sahip olabilirsiniz.

RÜZGARLI VE SOĞUK HAVA, CİLT YÜZEYİNDE KURUMALARA, ÇATLAKLARA, KABUKLANMALARA SEBEP OLUR



Kış mevsimini iyi geçirmek ve yazın olumsuz etkilerini silmek, parlak, temiz, pürüzsüz, yumuşak ve lekesiz bir cilde kavuşmak için yapılması gerekenlerin en önemlisi ‘her zaman temizlik’tir. Cildinizin üzerindeki ölü tabakanın temizlenmesi, bakteri oluşumunu önleyerek gerekli hijyeni sağlamak, gözeneklerdeki atıkları cilt yüzeyinden uzaklaştırmak, cilt drenajını sağlayarak daha sonraki uygulamaların derinin alt tabakalarına inerek işlevini yapmasını sağlamak için temizlik şarttır. Hava kirliliğinin de cildimiz üzerindeki olumsuz etkilerini unutmamak gerekir. Temiz olmayan, gözenekleri tıkalı bir ciltte ne uygularsanız uygulayın iyi bir sonuç almanız mümkün değildir. Cilt ürünlerinde PH dengesi oldukça önemli bir faktördür. Cildinizin kurumasına engel olacak, derinizi tahriş etmeden temizleyecek, cilt tipinize uygun, krem, köpük, jel veya akneli ciltler için üretilmiş temizleyicilerden destek alınabilmektedir.

SAĞLIKLI BESLENMENİN ÖNEMİ



Eksik beslenme cildin yenilenme hızını düşürerek yaşlı hücre sayılarını artırır. Ciltte bulunan genç hücrelerin nem kapasitesi yüksek iken, yaşlı hücrelerin nem kapasitesi daha düşüktür. Kış mevsiminde de temel vitamin ve minerallerin alınması önemlidir. Cilt yenilendikçe hücrelerimiz genç kalır. Bu durumda cildin nem ihtiyacı sağlanır, yenilenme hızı yükselir ve kırışıklıklar hayatımıza daha geç girer. Özellikle A, C, E ve K vitaminleri açısından eksik beslenme cildin yenilenme hızını düşürerek, cildimizdeki yaşlı hücre sayılarını artırır. Bu sebeple mevsimine uygun doğanın bize sunduğu posalı gıdaları her mevsimde olduğu gibi kış mevsiminde de lütfen hayatımızdan çıkarmayalım. Daha çok sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, doğal olanı seçmek, ihtiyaç halinde dışarıdan vitamin ve mineral almak daha doğru olacaktır.

KIŞ AYLARINDA NEMLENDİRME ARTIRILMALI

Rüzgarlı ve soğuk hava, var olan nemi cildimizden uzaklaştırarak, cildimizin nem tutma kapasitesini düşürür; cilt yüzeyinde kurumalara, çatlaklara, kabuklanmalara sebep olur. Hatta bazı kişilerde kuruluk egzaması görülebilir. Oysa bedenimizin dörtte üçü sudur. Bu oran suya ne kadar ihtiyacımız olduğunu anlatmak için yeterlidir diye düşünüyorum. Kuru üzüm ile yaş üzüm arasındaki fark buna iyi bir örnek oluşturacaktır. Aralarındaki en büyük fark, birinin suyunun çekilmiş olmasıdır. Görüyoruz ki; kış aylarında nemlendirmeye yaz aylarından daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta, cildimizi yağlandırmamaktır. Uygun olmayan bir nemlendirme ürünü ya da yapılan işlem cilt yüzeyimizdeki gözenekleri tıkayarak, siyah nokta, akne, hatta lekelenmelere yol açacaktır.

KİMYASAL PEELİNG ÖNEMLİ Mİ?



Kış mevsimini cildimize işlem yaptırmak için de bir fırsat olarak görebiliriz. Cildin yenilenmesi, kendini onarması yeniden yapılandırması için gerçekten çok etkili bir yöntemdir. Kış mevsimi bu uygulamanın yapılması için çok iyi bir fırsattır. Leke tedavisinde, sivilce tedavisinde, sivilce izlerinin tedavisinde, cilt gençleştirmede kullandığımız en basit ve en etkili yöntemlerdendir. Kış mevsiminde bu fırsatı cildin yenilenmesi ve daha sağlam bir cilt için kaçırmamak gerekir .Yine lazer uygulamaları Fraksiyonel Lazer, Altın İğne Radyofrekans Lazer ile cilt gençleştirme işlemleri, bilhassa Leke Tedavisi için, kış mevsimi en uygun mevsimdir.

CİLT LEKELERİ NASIL GEÇER?

Leke tedavisinde de lazerler, mezoterapi, prp, kök hücre gibi tedaviler çok iyi sonuçlar vermektedir. Vücudu bol nemlendirmek, sabunsuz yıkama jelleri kullanmak, vücudun kuruyup çatlamasını, yaşlanmasını, egzama olmasını önleyecektir. Her zaman tekrar ettiğim gibi bol yeşil sebze, meyve yemek, bol su içmek her mevsimde çok önemlidir. İyi bir uyku ve pozitif düşünce yaşamımızı her zaman güzel kılacaktır.