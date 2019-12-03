Tadından vazgeçilmiyor: Çilekli yoğurtlu kup tarifi

Çilekli yoğurtlu kup tarifi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kolay ve pratik yapımı ile en çok tercih edilen tatlar arasında yer alan çilekli yoğurtlu kupun nasıl yapıldığı araştırılıyor. Zelal Güneri bu özel tatlının tarifini yazdı. İşte çilekli yoğurtlu kup tarifi...

ÇİLEKLİ YOĞURTLU KUP

MALZEMELER

300 gr süzme yoğurt

Yarım kilo çilek

2 yemek kaşığı 2 şeker

100 gr labne peyniri

1 paket vanilya

1 limon kabuğu rendesi

1 yemek kaşığı bal

1 çay bardağı kırılmış ceviz

YAPILIŞI

250 gr çileği robottan geçirin püre haline getirin ve toz şekeri ilave ediyorsa ateşte pişirin. Kaynamaya başlayınca 3-4 dakika daha pişirin ve ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Süzme yoğurdu bir kaba alın üzerine labne peyniri şekerli vanilin,limon kabuğu rendesi ve balık ekleyip karıştıralım.geriye kalan 250 gr çileği küpü küpü doğrayın.Kuplara önce yoğurtlu karışımı sonra çilek küplerini ve üzerine çilek püresini ve cevizi koyalım.