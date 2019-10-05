Cildinizde 'leke' oluştuysa dikkat!

Yaz boyunca güneş ışınlarına maruz kalan cildimizi gözden geçirme zamanımız geldi. Cildimizin estetik görünümüz bir yana aslında çok önemli bir organ olduğunu biliyor muydunuz? Diğer organlarımız gibi kemikler ve kasların korumasında olmadığından cildimiz sürekli dış etkenlere karşı mücadele verir. Ancak bazen dış ve kalıtsal faktörlerle cildimizde kanser hücreleri de kendini gösterebilir. Peki cildimizdeki her leke ya da yara kanser belirtisi mi? Bugün sizlere cildinizdeki değişimleri nasıl gözlemleyeceğinizi anlatacağım. Öncelikle cilt kanserini tanıyarak başlayalım. Cilt kanserleri yavaş ilerler ve kanserin fark edilmesi yıllar sürebilir. Ancak bazen cilt kanserinin hızlı geliştiği - birkaç ay içinde - durumlar da olabilir. Cilt kanserini çok çeşitli türleri bulunuyor. En yaygın görülen tipleri bazal hücre kanseri ve yassı hücre kanserleridir. Cilt kanserlerinin çoğu uzun süre güneşe maruz kalmaktan kaynaklanmaktadır. Melanom olmayan iki tip cilt kanseri vardır, bazal hücreli karsinoma (BCC) ve yassı (skuamöz) hücreli kanser güneş yanığı öyküsü bazal hücreli kanser riskini artırmaktadır. Çocuklukta güneş yanığıyla ilgili çeşitli olaylar yaşadıysanız risk özellikle artmaktadır. Yassı (skuamöz) hücreli kanser riski ise tüm yaşamınız boyunca güneşe maruz kaldığınız toplam süreyle ilgilidir. Bu, dışarıda çalışan işçilerin kansere yakalanma açısından yüksek risk sahibi olduğu anlamına gelmektedir. Örneğin, çiftçiler, inşaat işçileri gibi...

AÇIK TENLİLERDE RİSK YÜKSEK

Açık renk saç ve göze sahip olan sarışın kişiler koyu tenli kişilere kıyasla güneşin zararlarına karşı daha fazla risk taşıyor. Ailede cilt kanseri öyküsü de ayrıca risk faktörünü artırmaktadır. Daha önce radyoterapi almış ve belirli kimyasallara maruz kalmış olmayla zayıf bir bağışıklık sistemine sahip kişiler de üst düzey risk altında bulunuyor. Kendi cildinizi kontrol etme alışkanlığı kazanmak oldukça önemlidir. Eğer cildinizde, 4-6 hafta içinde kaybolmayan ya da gittikçe büyüyen, yeni oluşmuş herhangi bir anormallik fark ederseniz bunları kontrol ettirmek üzere doktorunuza başvurun. Eğer cilt kanserine yakalanma riskiniz yüksekse ya da daha önce cilt kanseri tedavisi görmüşseniz bu özellikle önem arz etmektedir. Tarama; hastalığın erken bir aşamasında, belirtiler başlamadan önce, test edilmesi anlamına geliyor. 4 hafta içinde iyileşmeyen leke, yara, kaşınma, kabuk bağlama ve kanamasına dikkat etmeliyiz. Cilt kanseri yaraları ve lekeleri en yaygın; yüz, kafa derisi, kulaklar, eller, omuzlar ve sırtta izlenirler.

Opr. Dr. Bilgehan AYDIN