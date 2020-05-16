Cildi yaza hazırlayan cilt bakımı tarifi! Evde cilt bakımı kürü nasıl yapılır?

Evde cilt bakımı araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle birçok güzellik bakım merkezlerinin kapalı olması vatandaşları evde doğal cilt bakımı yöntemlerini araştırmaya yönlendirdi. Mutfaktaki doğal malzemelerden faydalanarak çok basit ve bir o kadar da etkili sonuçlar elde edilecek cilt bakım kürleri hazırlamak o kadarda zor değil. Ürün Eğitmeni Sanaa Jahoui’nin doğal bakım kürleriyle canlı ve ışıltılı bir ciltle sahip olunabileceğini söyleyerek, evde herkesin rahatlıkla hazırlayabileceği tarifler verdi.

TÜRK KAHVESİ İLE MADEN SUYUNU KARIŞTIRIN

Türk hamamının vazgeçilmezleri arasında olan Türk kahvesi masajını banyoda rahatlıkla uygulanabileceğini söyleyen Jahoui, kahve kürünü şöyle anlattı:

“Suyu fazla israf etmeyecek şekilde banyoda birkaç dakikalık sıcak su akıtarak oluşturacağınız buhar, cilt gözeneklerinizin açılmasına yardımcı olacak. Daha önce bir kapta hazırlayacağınız 200 gr. Türk kahvesi ve 200 ml. maden suyu karışımının az bir kısmını ilk olarak yüzünüze ince bir tabaka halinde sürün. Kalan kısmıyla ellerinizi ve vücudunuzun her tarafını ovalayın. Ayaklarınıza peeling yapmayı da unutmayın. Kahvenin tanecikli ve yağlı dokusu derinizi ölü hücrelerden arındıracak. Son olarak yüzünüzü hafifçe ovalayın. Türk kahvesinin içindeki kafein cildinize işleyerek yüzünüze ve bedeninize daha canlı ve genç bir görünüm kazandıracak. Türk kahvesi masajınızı tamamladıktan sonra ılık su ile vücudunuzu durulayıp; SLS, SLES ve paraben içermeyen bir duş jeli ile sabunlayın.”

ZERDEÇAL KÜRÜ

Zerdeçal ile evde doğal kür elde edilebileceğini ifade eden Jahoui, şu şekilde anlattı:

“Zerdeçal pek çok farklı kültürde ve mutfakta baş tacı edilen, hatta tatlılarda bile kullanılan değerli bir baharat. Alternatif tıpta ise çok güçlü bir antienflamatuar ve ağrı kesici olarak kabul edilen baharat altın rengiyle cildinize aydınlık ve parlaklık katarken, düzenli kullanımı halinde ton eşitliğine yardımcı olur. 1 yemek kaşığı öğütülmüş zerdeçal, 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı balı çok iyi karıştırıp yüzünüze sürün. 15 dakika bekledikten sonra yüzünüzü ılık su ile yıkayın. Göz altı morluklarına çok iyi gelen bu doğal kürü haftada bir veya iki kere uygulayabilirsiniz."

DUDAKLAR İÇİN NEMLENDİRİCİ TARİFİ

Kuru dudakları şeker peelingi ile nasıl nemlendirileceğini de anlatan Jahoui, nemlendirici yerine çözüm önerisini şöyle anlattı: