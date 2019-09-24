Cildi makyaja hazırlamanın 4 püf noktası!

Cilt bakımı makyaj yapımı öncesinde de büyük önem taşıyor. Sık makyaj yapan kadınlar için ciltlerini makyaja hazırlamanın püf noktaları bulunuyor. Cildi temizlemenin her şeyden önce ilk şart olduğu cilt bakımında merak edilen detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

1. CİLDİNİZİ TEMİZLEYİN

Cildi makyaja hazırlamak için yapacağınız ilk şey cildinizi kirden ve yağdan arındırmak olmalı. Makyaj sonrası cildinizi arındırdığınız gibi makyaj öncesinde de arındırmanız gerekir. Yüz temizleme jeli ya da köpüğü ile yüzünüzdeki yağdan kurtulabilir, siyah noktalarınızı siyah nokta temizleme bandı ile ortadan kaldırabilirsiniz. Siyah nokta bantları gözeneklerinizi çok açıyorsa bu adımı atlayın. Ayrıca peeling kullanmamanızı tavsiye ederim. Peeling gözenekleri açacağı için makyaj öncesi uygun bir zemin yaratmaz. Dudaklarınızı ölü deriden kurtarmak ve yumuşatmak için fırçalayabilir, kahve ya da şeker peelingi yapabilirsiniz. Cildi makyaja hazırlamanın ilk adımı iyi bir cilt temizliği ve ölü derilerden kurtulmaktır, unutmayın.

2. TONİK YA DA TERMAL SULAR KULLANIN

Cildi makyaja hazırlamanın ikinci adımı cilt tipinizin ihtiyacına göre tonik ya da termal sulardan kullanmaktır. Makyaj öncesi tonik, cildinizi kurutabileceği için eğer yağlı bir cildiniz varsa tonik kullanın. Kuru ve normal cilde sahipseniz termal su kullanabilirsiniz. Mat bir cilt görünümü istemiyorsanız ışıltı veren speylerden de kullanabilirsiniz.

3. CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN VE KAN AKIŞINI HIZLANDIRIN

Cildi makyaja hazırlamanın en önemli kısmı nemlendirmek ve kan akışını hızlandırmaktır. Kuru bir cilt üstüne sürdüğünüz fondötenlerden ”cakey” yani un kurabiyesi gibi dağılmış, parçalanmış bir görüntü elde etmeniz kaçınılmazdır. Cildinizi, göz altınızı ve dudaklarınızı ayrı ayrı nemlendirmeniz gerekir. Cilt tipine göre nemlendirici seçimi çok önemlidir. Yağlı nemlendiricilerden ziyade su bazlı nemlendiriciler makyaj öncesi için daha uygundur. Cildi makyaja hazırlama sırasında yüzünüze ve dudaklarınıza masaj yapmanız kan akışını hızlandıracağı için yorgun ve solgun görünümü alacaktır. Nemlendirme sonrası 5-10 dakika boyunca beklemek gerekir. Bu sırada yapacağınız masaj sayesinde makyaj cildinizde daha güzel duracaktır.

4. UYGUN BAZI SEÇİN

Cildi makyaja hazırlamanın son adımı uygun bir baz kullanmaktır. Baz hem kullanacağınız ürünlerin daha kalıcı olmasını hem de kendini daha güzel göstermesini sağlar. Göz bazı sayesinde farlar rengini daha yoğun verir. Yüz bazlarınızı cilt probleminize göre seçmekse kusursuz bir görünüm yaratır. Bu yüzden baz seçimi en az fondöten seçimi kadar önemlidir. Gözenek problemi için silikonlu bazlar, yağlı ya da karma ciltler için matlaştırıcı bazlar, kuru ciltler için ışıltı ve nem veren bazlar, kızarıklık için yeşil, morluklar varsa somon renkli bazlar tercih edilmelidir. Cildi makyaja hazırlamak için bütün adımlar sırayla yerine getirildikten sonra 5-10 dakika beklenmeli ardından makyaja başlanmalıdır.