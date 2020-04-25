Cilde iyi gelen güzellik yağları Hangi yağ neye iyi geliyor?

Cilt bakımı için hangi yağlar faydalı oluyor? Hangi yağlar cildi canlandırıyor? gibi soruların cevabı merak ediliyor. Özellikle mutfakta çok zaman geçirilen şu günlerde yüzü arındırmak ve canlandırmak büyük bir öneme sahip. Besinlerin ve doğal ürünlerin önemini anladığımız bu süreçte cilde iyi gelen yağları sizler için hazırladık. Alem Dergisinde yer alan habere göre cilde kamelya, jojoba, okaliptüs, susam ve macademia yağları iyi geliyor. İşte birbirinden farklı cilde iyi gelen güzellik yağları...

KAMELYA YAĞI



Kamelya yağı, özellikle Japon kadınlarının vazgeçilmez ürünleri arasında yer alıyor. E vitamini açısından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan kamelya yağı, iyileştirici özelliği bulunduğundan cilt problemlerine iyi geliyor. Cilde iyi gelen yağlar arasında diğerleri kadar bilinmeyen kamelya yağı, son zamanlarda popüler ürünler arasında yer alıyor.

JOJOBA YAĞI



Cilde iyi gelen yağlar arasında üst sıralarda yer alan jojoba yağı, doymamış yağ açısından oldukça zengin. Jojoba yağı, cildi hem nemlendiriyor hem de besliyor. Üstelik jojoba yağı, sadece cilt bakımımızda değil, saçlarımızın nemlenmesi ve güçlemesi için de oldukça yararlı. Birçok kozmetik ürününün içinde yer alan jojoba yağı az miktarda kullanıldığında bile etkili sonuçlar yaratıyor.

OKALİPTÜS YAĞI



Antiseptik ve antimikrobiyal özellikler barındıran okaliptüs yağı, okaliptüs ağacının yapraklarından elde ediliyor. Cilde iyi gelen yağlar arasında onarıcı özelliği ile bilinen okaliptüs yağı yaralar, yanıklar ve kesikler için ilk yardım çantanızda bulunması gereken doğal ürünlerden.

SUSAM YAĞI



Antioksidan ve E vitamini açısından hayli zengin olan susam yağı, genç görünümlü bir cilde sahip olmamıza yani kırışıklarımızın azalmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda saçımıza da uygulayabileceğimiz susam yağının cilde iyi gelen yağlar arasında öne çıkan özelliği ise selülitleri gidermede yardımcı etkisi.

MACADEMİA YAĞI



Fındıkgillerden bir meyve olarak bilinen cadı fındığı, yani macademia bazı kültürlerde gelmiş geçmiş en mucizevi yağ olarak adlandırılıyor. Palmitoleik asit içeren macademia yağı gözaltı kırışıklıkları ve morluklarının giderilmesinde önemli bir role sahip. Birçok açıdan cilde iyi gelen yağlardan macademia, çatlakların giderilmesinin yanında sivilcelerde gözle görülür bir azalma vadediyor.