Cilde iyi gelecek 5 besin! Cilde uygun besinler nelerdir?

Sağlıklı bir cilde sahip olmak herkesin hayali. Lekesiz ve güzel bir cilde sahip olmanın yolu doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Cilde iyi gelen besinler neler? Pürüzsüz bir cilt için ne yapmak gerekiyor? Yoğurt, ceviz ve su cilde iyi gelirken şekerli yiyecekler ve çikolata cilde iyi gelmiyor. İşte cilde iyi gelen besinler...

YOĞURT

Kalsiyum açısından zengin olan yoğurt cilde de iyi geliyor.

CEVİZ VE FINDIK

İnsanların diyabetten kalp hastalıklarına kadar birçok hastalıktan korunmasında anahtar rol üstlenen besinler, sağlıklı bir cilde sahip olmak için de büyük önem taşıyor. Ceviz ve fındık tüketimi, bu noktada kritik öneme besinler arasında yer alıyor.

SU

Yağlı ciltlere sahip insanların özellikle bol sıvı tüketmeleri gerekiyor. Su yetersiz alındığında vücut ısı dengesini sağlayamıyor.

BALIK VE KEFİR

Cilt bakımı kişinin cildine göre değişse de temel besinler mutlaka herkes terafından tüketilmelidir.Probiyotik özelliğiyle kefir cildin bütünlüğünü koruyor. Değerli yağ asitleri içeren balık ise hem hafızayı hem konsantrasyonu güçlendiriyor.

YUMURTA

Protein kaynağı yumurta aynı zamanda demir, B12, D ve A vitamini kaynağı. Yumurta kasların gelişmesini, saç, tırnak ve cildin onarılmasını sağlıyor.



