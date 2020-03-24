Cilde ilaç gibi gelecek mucize bitki: Aloe vera! İşte Aloe veranın faydaları
Dezenfektan ve jel yapımında kullanılan aloe vera bitkisinin faydaları araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle el dezenfektanında popüler olan aloe vera içerisindeki yüksek miktardaki su ve mineraller ile cildi besleyen bu bitkidir. Peki, aloe veranın faydaları nelerdir? İşte cilde ilaç niteliğinde olan aloe veranın faydaları…
Şifalı bitkiler merak ediliyor. Antibakteriyel özelliği ile son günlerde popüler olan aloe vera, el dezenfektanı yapımında da kullanılıyor. İçerisindeki su ve minarellerle cildi besleyen aloe vera ilaç niteliğinde mucizevi bir bitki.
Aloe Vera Türkiye'de "tıbbi sarısabır" olarak da biliniyor. Aslında Afrika topraklarında yetişen bu bitki evde de yetişebiliyor. Birçok kullanım alanına sahiptir. Mesela içerisindeki yüksek miktardaki su ve mineraller ile cildi besleyen bu bitki cilde renk tonu eşitlemesinden sivilcelere, kırışıklara kadar iyi gelmekle birlikte içerisindeki sıvı çok güçlü ve doğal bir nemlendiricidir. İşte ellere ve cilde iyi gelen bu mucizevi bitkinin faydaları
Özellikle yanıklar için kullanılan aloe vera jeli ile birlikte hem yüzeysel hem de sindirim yolu ile tüketimi mevcuttur
Harici olarak kullanıldığı zaman da yanıklar, yaralar ve akneler gibi cilt problemlerine iyi gelen aloe vera, yenilmesi, içilmesi şeklinde ise sindirim, boşaltım ve sinir sistemine birçok faydası vardır
Aloe veranın en çok kullanım alanı şüphesiz cilt üzerinedir. Kan dolaşımını artırması ve iyileşme sürecini hızlandırma nedeniyle yaralar ve yanıklar için alo vera jeli kullanılır. UV ışınlarından doğal bir koruma sağlayan aloe verayı, güneşe çıkmadan önce sürmeniz yeterli olacaktır
Ciltte mucize etkiye sahip bu bitki saça da iyi geliyor
Cildi onarır, nemlendirir ve yıpranmış hücreleri yeniler
Kuru ciltlerde görülen dökülme ve kızarıklık için aloe vera yağı, aloe vera sabunu kullanımı iyi gelir
Aloe veranın içeriği, yanıklar, deri iltihapları ve güneş yanıkları tedavisinde etkilidir
Diş etleri sağlığını korur ve iyileştirir
Kolon kanseri riskini azaltır