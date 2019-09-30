Çikolatalı kekin en lezzetli tarifi!

Çikolatasız bir hayatı düşünemeyenlerdenim diyorsanız bu tarifi çok seveceksiniz. Çikolatalı kekin bu tarifinde damaklarınız lezzete doyacak.

Malzemeler ve tarife geçmeden evvel tek bir kurala uymanız gerekiyor. Elinizin altında mutlaka bir mutfak terazisi bulundurun.Tariflerde gr cinsinden verilen ölçüleri bardak, kaşık vb. ölçülere çevirmek tariflerde hatalara sebebiyet veriyor. Bu kuralı unutmak hayal kırıklığı yaratabilir.

MALZEMELER

* 300 gr kuvertür veya tablet çikolata(en az %70 kakao içerikli olmalı)

* 150 gr tereyağı

*3 adet yumurta

*100 gr toz şeker(tercihe göre esmer şeker)

*100 gr un (elenmiş)

*15 gr kakao

*tuz

GANAJ

*250 gr kuvertür veya tablet çikolata

*150 gr krema (marketlerde rahatlıkla bulabilirsiniz )

YAPILIŞI

Öncelikle tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalı.

Çikolatayı tereyağında kısık ateşte eritin.Soğuması için kenara bırakın,ara ara karıştırın.

Yumurta ve şekeri mikser yardımıyla köpürene kadar çırpın.Tereyağında erittiğiniz çikolatalı karışımı yumurtayla yavaşça ekleyip karıştırın.

Kalan kuru malzemeleri ekleyip topaklanma olmayacak şekilde homojen bir yapı elde edene kadar çırpın.

Hazırladığınız bu katılımı yağlanmış 25×25 ebatlarındaki tepsiye dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirmeye bırakın.

Garajı hazırlamak için kremayı bir tencereye alın ve kısık ateşte hafifçe ısıtın, çikolatayı içine atıp eritin. (krema kaynamasın)

Kek tamamen soğuyunca ılık hale gelen ganajı buzdolabında soğumaya bırakın,üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

NOT: Bu kekte önemli olan piştiğinde kekin üst kısmında sert bir kabuk oluşması ve kürdan kontrolü yapıldığında içinin ıslak olması.Şayet ıslak olduğunu düşünüp pişirmeye devam ederseniz kekiniz kurur.